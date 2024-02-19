Днепр-1 - о допуске болельщиков: Еще не знаем, у нас нет рядом больших бомбоубежищ

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман ответил на вопрос, стоит ли ожидать болельщиков на домашних матчах команды в Днепре.

– Будут ли матчи "Днепра-1" с болельщиками, обсуждали ли это с местными властями? Если да, какое количество разрешили?

– Не знаю. Мы пока думаем над этой темой. Собирались только обсуждать. Большого количества не будет, потому что у нас нет рядом больших бомбоубежищ.