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Днепр-1 - о допуске болельщиков: Еще не знаем, у нас нет рядом больших бомбоубежищ
Пока что вопрос на стадии обсуждения
Фото: Днепр-1
Коммерческий директор "
– Будут ли матчи "Днепра-1" с болельщиками, обсуждали ли это с местными властями? Если да, какое количество разрешили?
– Не знаю. Мы пока думаем над этой темой. Собирались только обсуждать. Большого количества не будет, потому что у нас нет рядом больших бомбоубежищ.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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