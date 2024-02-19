  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 - о допуске болельщиков: Еще не знаем, у нас нет рядом больших бомбоубежищ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - о допуске болельщиков: Еще не знаем, у нас нет рядом больших бомбоубежищ

Премьер-лига

Пока что вопрос на стадии обсуждения

Днепр-1 - о допуске болельщиков: Еще не знаем, у нас нет рядом больших бомбоубежищ

Фото: Днепр-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман ответил на вопрос, стоит ли ожидать болельщиков на домашних матчах команды в Днепре.

– Будут ли матчи "Днепра-1" с болельщиками, обсуждали ли это с местными властями? Если да, какое количество разрешили?

– Не знаю. Мы пока думаем над этой темой. Собирались только обсуждать. Большого количества не будет, потому что у нас нет рядом больших бомбоубежищ.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ планирует допускать на домашние матчи до 1 000 болельщиков
yellow-arrow
"Мистер - больше олдскул, а Владимирович - современный тренер". Шапаренко сравнил Луческу и Шовковского
yellow-arrow
Рух подпишет бразильского крайнего нападающего
СК Днепр-1 война с россией Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости