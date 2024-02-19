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Рух подпишет бразильского крайнего нападающего
В ближайшее время будут улажены все формальности
fcrukh.com
Спортивный директор "
"Сейчас, если брать по трансферам, уже со дня на день мы представим нашего первого новичка. Остались буквально бумажные, скажем так, моменты. Это бразильский крайний нападающий. Уже когда будем представлять – более подробно о нем поговорим.
Брать кого-нибудь, брать футболиста, который не играл около полугода или, например, возможно, в перспективе где-то раскроется, мы не хотим. У нас есть свои молодые футболисты – украинцы, воспитанники нашей академии, воспитанники западноукраинского футбола. Мы планируем делать ставку на них", – сказал Лапицкий.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух" идет 6-м в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.
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