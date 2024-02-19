Рух подпишет бразильского крайнего нападающего

Спортивный директор " Руха " Владимир Лапицкий заявил о том, что в ближайшее время клуб подпишет пока что неназванного вингера из Бразилии.

"Сейчас, если брать по трансферам, уже со дня на день мы представим нашего первого новичка. Остались буквально бумажные, скажем так, моменты. Это бразильский крайний нападающий. Уже когда будем представлять – более подробно о нем поговорим.

Брать кого-нибудь, брать футболиста, который не играл около полугода или, например, возможно, в перспективе где-то раскроется, мы не хотим. У нас есть свои молодые футболисты – украинцы, воспитанники нашей академии, воспитанники западноукраинского футбола. Мы планируем делать ставку на них", – сказал Лапицкий.