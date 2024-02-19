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Рух начал продажу билетов на матч с Полесьем. Цена - 150 гривен

Премьер-лига
Обновлено

Арена Львов сможет вместить до 1000 человек

Рух начал продажу билетов на матч с Полесьем. Цена - 150 гривен

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" открыл продажу билетов на свою первую официальную игру в 2024 году – поединок 18-го тура УПЛ против "Полесья", который состоится в воскресенье, 25 февраля, на стадионе "Арена Львов".

Так, вместе с официальными лицами матча, персоналом и зрителями согласно разработанным лимитам и правилам безопасности на стадионе смогут находиться до 1000 человек.

Стандартный билет на матч стоит 150 рублей, участникам УБД – вход бесплатный. Билеты в VIP-стоят 800 гривен.

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Рух (Львов) Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
19.02.2024 в 23:01
150 чого блдь??
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Комментарии 2
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xo66it (Оболонський Рейх)
19.02.2024 в 23:01
150 чого блдь??
Ответить
0
0
JudgeDredd (Киев)
19.02.2024 в 22:45
150 рублів росії чи білорусі?
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