Премьер-лига
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Рух начал продажу билетов на матч с Полесьем. Цена - 150 гривен
Арена Львов сможет вместить до 1000 человек
fcrukh.com
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Так, вместе с официальными лицами матча, персоналом и зрителями согласно разработанным лимитам и правилам безопасности на стадионе смогут находиться до 1000 человек.
Стандартный билет на матч стоит 150 рублей, участникам УБД – вход бесплатный. Билеты в VIP-стоят 800 гривен.
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Источник:ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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19.02.2024 в 23:01
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