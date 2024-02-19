Рух начал продажу билетов на матч с Полесьем. Цена - 150 гривен

" Рух " открыл продажу билетов на свою первую официальную игру в 2024 году – поединок 18-го тура УПЛ против "Полесья", который состоится в воскресенье, 25 февраля, на стадионе "Арена Львов".

Так, вместе с официальными лицами матча, персоналом и зрителями согласно разработанным лимитам и правилам безопасности на стадионе смогут находиться до 1000 человек.

Стандартный билет на матч стоит 150 рублей, участникам УБД – вход бесплатный. Билеты в VIP-стоят 800 гривен.