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Официально: ЛНЗ прекратил сотрудничество с Лопыренком
Защитник получил статус свободного агента
fc-lnz.com
Как сообщает пресс-служба, футболист получил статус свободного агента.
Напомним, что Лопыренок перешел в ЛНЗ в июле 2021 года.
В текущем сезоне УПЛ защитник провел 9 матчей за черкащан без результативных действий.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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