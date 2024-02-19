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Официально: ЛНЗ прекратил сотрудничество с Лопыренком

Премьер-лига
Обновлено

Защитник получил статус свободного агента

Официально: ЛНЗ прекратил сотрудничество с Лопыренком

fc-lnz.com

Новина українською

ЛНЗ прекратил сотрудничество с 28-летним защитником Максимом Лопыренком.

Как сообщает пресс-служба, футболист получил статус свободного агента.

Напомним, что Лопыренок перешел в ЛНЗ в июле 2021 года.

В текущем сезоне УПЛ защитник провел 9 матчей за черкащан без результативных действий.

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ЛНЗ (Черкассы) Максим Лопыренок
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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