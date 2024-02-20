  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Наполи предлагал за Судакова не 40, а 25 млн. Ювентус предлагал 15
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Наполи предлагал за Судакова не 40, а 25 млн. Ювентус предлагал 15

Премьер-лига
Обновлено

Но в Шахтере решили повысить ставки

Цыганык: Наполи предлагал за Судакова не 40, а 25 млн. Ювентус предлагал 15

скриншот

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что итальянский "Наполи" предлагал за хавбека "Шахтера" Георгия Судакова 25 млн евро, а не 40, как ранее говорил гендиректор "горняков" Сергей Палкин.

"Насколько я понимаю, официального предложения, официальной бумаги по Судакову за 40 млн так и не было у "Шахтера".

Мне было бы самому интересно увидеть. Если Сергей Анатольевич Палкин сказал, то он мог бы и показать бумаги.

Читайте такжеЛеоненко: Ювентус и Наполи правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров по Судакову

Насколько я знаю, конечная цена, которую предлагал "Наполи" - это было 25 млн, и это было на словах. Это не было "бумажное" предложение. Возможно там с бонусами, как-то бы и была большая сумма, но никак не 40.

Считаю, что за такую сумму "Шахтеру" нужно было отдавать Судакова, это очень большие деньги за этого игрока.

Да, возможно 15 млн, которые предлагал "Ювентус", "Шахтер" не считал хорошим трансфером, а вот 25 – это уже можно было продавать", - рассказал Цыганык.

Напомним, что после того, как Судаков никуда не перешел в зимнее трансферное окно, он переподписал с "Шахтером" контракт, при этом Сергей Палкин афишировал сумму клаусулы по новому соглашению в 150 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Хомченовский: Сборы удались, результаты подготовки увидим 23 февраля
yellow-arrow
Официально: ЛНЗ прекратил сотрудничество с Лопыренком
yellow-arrow
Днепр-1 рассчитался с Йовичевичем - ждут снятия трансферного бана от ФИФА
Сергей Палкин Ювентус (Турин) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости