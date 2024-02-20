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Цыганык: Наполи предлагал за Судакова не 40, а 25 млн. Ювентус предлагал 15
Но в Шахтере решили повысить ставки
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Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что итальянский "Наполи" предлагал за хавбека "
"Насколько я понимаю, официального предложения, официальной бумаги по Судакову за 40 млн так и не было у "Шахтера".
Мне было бы самому интересно увидеть. Если Сергей Анатольевич Палкин сказал, то он мог бы и показать бумаги.Читайте такжеЛеоненко: Ювентус и Наполи правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров по Судакову
Насколько я знаю, конечная цена, которую предлагал "Наполи" - это было 25 млн, и это было на словах. Это не было "бумажное" предложение. Возможно там с бонусами, как-то бы и была большая сумма, но никак не 40.
Считаю, что за такую сумму "Шахтеру" нужно было отдавать Судакова, это очень большие деньги за этого игрока.
Да, возможно 15 млн, которые предлагал "Ювентус", "Шахтер" не считал хорошим трансфером, а вот 25 – это уже можно было продавать", - рассказал Цыганык.
Напомним, что после того, как Судаков никуда не перешел в зимнее трансферное окно, он переподписал с "Шахтером" контракт, при этом Сергей Палкин афишировал сумму клаусулы по новому соглашению в 150 млн евро.
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