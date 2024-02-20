Цыганык: Наполи предлагал за Судакова не 40, а 25 млн. Ювентус предлагал 15

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что итальянский "Наполи" предлагал за хавбека " Шахтера " Георгия Судакова 25 млн евро, а не 40, как ранее говорил гендиректор "горняков" Сергей Палкин.

"Насколько я понимаю, официального предложения, официальной бумаги по Судакову за 40 млн так и не было у "Шахтера".

Мне было бы самому интересно увидеть. Если Сергей Анатольевич Палкин сказал, то он мог бы и показать бумаги.

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Насколько я знаю, конечная цена, которую предлагал "Наполи" - это было 25 млн, и это было на словах. Это не было "бумажное" предложение. Возможно там с бонусами, как-то бы и была большая сумма, но никак не 40.

Считаю, что за такую сумму "Шахтеру" нужно было отдавать Судакова, это очень большие деньги за этого игрока.

Да, возможно 15 млн, которые предлагал "Ювентус", "Шахтер" не считал хорошим трансфером, а вот 25 – это уже можно было продавать", - рассказал Цыганык.