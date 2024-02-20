Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия открыла продажу билетов на матч с Шахтером
Стоимость тикета - 100 гривен
Фото: fco.com.ua
Матч 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер" состоится при поддержке болельщиков на трибунах общим количеством 608 зрителей, сообщает пресс-служба горожан.
Билеты можно приобрести онлайн с сегодняшнего дня, в кассах КСК "Ника" в пятницу, 23 февраля, а также в день матча.
Стоимость билета - 100 гривен. Инвалидам 1 и 2 группы, а также участникам боевых действий (УБД) - при наличии удостоверения - проход будет бесплатным.
Детям до 14 лет вход на стадион только в сопровождении взрослых. При покупке билета в кассах прилагается план эвакуации и перечень дополнительных мер безопасности.
Напомним, что матч "Александрия" - "Шахтер" состоится в понедельник, 26 февраля и начнется в 13:00.
Популярное сейчас
- Его действия пугают. Миколенко назвал форварда, против которого ему было наиболее сложно играть в АПЛ
- Цыганков - один из лучших в составе Жироны в матче с Атлетиком, Довбик получил средние оценки
- Примера. Атлетик — Жирона 3:2. Цыганков забил, но защита развалилась
- Утверждено место проведения матча Металлист 1925 - Динамо
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Культовый бразильский нападающий принял участие в карнавале в образе императора. ФОТО