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Александрия открыла продажу билетов на матч с Шахтером

Премьер-лига

Стоимость тикета - 100 гривен

Александрия открыла продажу билетов на матч с Шахтером

Фото: fco.com.ua

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Матч 18-го тура УПЛ "Александрия" - "Шахтер" состоится при поддержке болельщиков на трибунах общим количеством 608 зрителей, сообщает пресс-служба горожан.

Билеты можно приобрести онлайн с сегодняшнего дня, в кассах КСК "Ника" в пятницу, 23 февраля, а также в день матча.

Стоимость билета - 100 гривен. Инвалидам 1 и 2 группы, а также участникам боевых действий (УБД) - при наличии удостоверения - проход будет бесплатным.

Детям до 14 лет вход на стадион только в сопровождении взрослых. При покупке билета в кассах прилагается план эвакуации и перечень дополнительных мер безопасности.

Напомним, что матч "Александрия" - "Шахтер" состоится в понедельник, 26 февраля и начнется в 13:00.

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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