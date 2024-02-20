Спортдир Руха: Решение о 1000 присутствующих лиц на стадионе озвучило руководство Арены Львов

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий прокомментировал решение о возвращении болельщиков на трибуны и объяснил, почему количество зрителей на "Арене Львов", где "желто-черные" будут принимать "Полесье", будет ограничено.

"В украинском футболе было много разговоров о том, что нужно вернуть болельщиков на трибуны. В стране работают рестораны, торговые центры, заведения досуга, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы можно было пойти и на футбол. В то же время и футболистам гораздо приятнее, когда есть болельщики. Когда ты играешь при пустых трибунах - отсутствует драйв, ведь сама игра и есть для зрителей и для этого и работает клуб. Каждый игрок хочет забить гол и бежать не к пустым трибунам, а к людям, которые их поддерживают и разделят с ними эту радость.

Наконец-то зрителям разрешено посещать футбольные матчи. В это воскресенье, 25 февраля, мы сможем разделить футбольную страсть вместе с нашими болельщиками на трибунах во время игры с житомирским "Полесьем". Стадион может принять до 1000 человек, включая команды, персонал клубов, официальных лиц и болельщиков. Билеты уже поступили в продажу и мы приглашаем зрителей прийти на матч и поддержать "желто-черных".

Решение о 1000 присутствующих лиц на стадионе озвучило руководство "Арены Львов", ведь именно такое количество людей можно безопасно принять во время матча. У клуба и работников стадиона еще есть время, чтобы до матча урегулировать все механизмы этого процесса. Есть клубы и стадионы, которые будут пускать на трибуны больше болельщиков. Впрочем, представители "Арены Львов" четко сказали, сколько людей могут присутствовать на стадионе.

Конечно, сейчас февраль и прохладная погода, но думаю, что это не помешает болельщикам. "Рух" и "Арена Львов" сделают все возможное, чтобы люди, которые придут на футбол, были в безопасности и разработают комплекс действий, которые нужно будет выполнить в случае объявления воздушной тревоги. Надеюсь, все будет хорошо и мы будем рады видеть каждого болельщика, который придет на стадион", - рассказал Лапицкий.