  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Спортдир Руха: Решение о 1000 присутствующих лиц на стадионе озвучило руководство Арены Львов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортдир Руха: Решение о 1000 присутствующих лиц на стадионе озвучило руководство Арены Львов

Премьер-лига

Матч "Рух" - "Полесье" пройдет при болельщиках

Спортдир Руха: Решение о 1000 присутствующих лиц на стадионе озвучило руководство Арены Львов

Фото: ФК Рух

Новина українською

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий прокомментировал решение о возвращении болельщиков на трибуны и объяснил, почему количество зрителей на "Арене Львов", где "желто-черные" будут принимать "Полесье", будет ограничено.

"В украинском футболе было много разговоров о том, что нужно вернуть болельщиков на трибуны. В стране работают рестораны, торговые центры, заведения досуга, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы можно было пойти и на футбол. В то же время и футболистам гораздо приятнее, когда есть болельщики. Когда ты играешь при пустых трибунах - отсутствует драйв, ведь сама игра и есть для зрителей и для этого и работает клуб. Каждый игрок хочет забить гол и бежать не к пустым трибунам, а к людям, которые их поддерживают и разделят с ними эту радость.

Наконец-то зрителям разрешено посещать футбольные матчи. В это воскресенье, 25 февраля, мы сможем разделить футбольную страсть вместе с нашими болельщиками на трибунах во время игры с житомирским "Полесьем". Стадион может принять до 1000 человек, включая команды, персонал клубов, официальных лиц и болельщиков. Билеты уже поступили в продажу и мы приглашаем зрителей прийти на матч и поддержать "желто-черных".

Решение о 1000 присутствующих лиц на стадионе озвучило руководство "Арены Львов", ведь именно такое количество людей можно безопасно принять во время матча. У клуба и работников стадиона еще есть время, чтобы до матча урегулировать все механизмы этого процесса. Есть клубы и стадионы, которые будут пускать на трибуны больше болельщиков. Впрочем, представители "Арены Львов" четко сказали, сколько людей могут присутствовать на стадионе.

Конечно, сейчас февраль и прохладная погода, но думаю, что это не помешает болельщикам. "Рух" и "Арена Львов" сделают все возможное, чтобы люди, которые придут на футбол, были в безопасности и разработают комплекс действий, которые нужно будет выполнить в случае объявления воздушной тревоги. Надеюсь, все будет хорошо и мы будем рады видеть каждого болельщика, который придет на стадион", - рассказал Лапицкий.

По теме
yellow-arrow
Лопыренок: Дулуб сказал, что я его подвел осенью
yellow-arrow
Если Динамо не купит центрального защитника, то будет играть Михавко - Источник
yellow-arrow
Александрия открыла продажу билетов на матч с Шахтером
Рух (Львов) Владимир Лапицкий
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости