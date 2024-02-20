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Пономарев: Рух не будет подписывать кого попало
Наставник "желто-черных" рассказал о трансферной политике клуба
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев подытожил работу команды в Словении и рассказал о возможных шагах клуба на трансферном рынке.
"Мы довольны теми условиями, которые были на сборах. Все, что команда планировала - все выполнили. По мнению тренерского штаба "Рух" хорошо подготовлен ко второй части сезона. В то же время только официальные матчи покажут, насколько качественно мы прошли эти зимние сборы и подготовились.
Я благодарен руководству "Руха" за то, что нашли нам качественных соперников в Словении и мы провели хорошие спарринги с ними. Не факт, что в Турции можно было бы найти оппонентов, которые подходили бы нам для того, чтобы работать над своим игровым стилем и выполнить всю запланированную работу. В частности "Рух" сыграл со "Штурмом", который является одним из лидеров австрийского футбола и играет в еврокубках, и "Хартбергом", который в этом сезоне демонстрирует отличные результаты в австрийской Бундеслиге и претендует на выход в еврокубки. Также мы сыграли с сильными балканскими командами. У них замечательные футболисты с качественной школой и потом эти игроки переходят в европейские клубы и заявляют там о себе.
У клуба есть стратегия работать на долгосрочную перспективу. Сейчас мы поставили на нашу молодежь и, как показала первая часть сезона, не ошиблись. В обойме сейчас плюс-минус 16 человек, которые уже конкурируют за место в составе, но есть еще ряд игроков, которые могут проявить себя и также играть в основе "Руха".
Клуб подбирает игроков, которые подходят под нашу игровую модель и мы не хотим брать игроков, которые даже имеют опыт и хорошие отдельные качества, но не подходят под клубную философию. Результат получает команда, а не персоналии. Те футболисты, которые есть в моем распоряжении, вполне удовлетворяют меня и тренерский штаб.
Конечно, если мы найдем игрока, который будет отвечать всем необходимым критериям, то я только "за" то, чтобы подписать такого футболиста. Процесс селекции является непрерывным и клуб постоянно ищет возможность усилить наш состав, но "Рух" не будет брать кого попало", - резюмировал наставник львовской команды.
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