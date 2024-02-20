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Капитан Черноморца перейдет в состав дебютанта УПЛ
Переход состоится летом
Фото: ФК Чорноморець
Капитан и полузащитник "Черноморца" Илья Путря присоединится к ЛНЗ после завершения текущего сезона. Об этом утверждает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.
25-летний игрок уже согласовал предварительный договор с черкасским клубом. Переход состоится на правах свободного агента, так как его контракт с одесситами истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне Илья провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Стоит отметить, что он может сыграть на обоих флангах обороны, а также в центре защиты.
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