Капитан Черноморца перейдет в состав дебютанта УПЛ

Капитан и полузащитник "Черноморца" Илья Путря присоединится к ЛНЗ после завершения текущего сезона. Об этом утверждает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

25-летний игрок уже согласовал предварительный договор с черкасским клубом. Переход состоится на правах свободного агента, так как его контракт с одесситами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Илья провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Стоит отметить, что он может сыграть на обоих флангах обороны, а также в центре защиты.