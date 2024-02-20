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Капитан Черноморца перейдет в состав дебютанта УПЛ

Премьер-лига

Переход состоится летом

Капитан Черноморца перейдет в состав дебютанта УПЛ

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Капитан и полузащитник "Черноморца" Илья Путря присоединится к ЛНЗ после завершения текущего сезона. Об этом утверждает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

25-летний игрок уже согласовал предварительный договор с черкасским клубом. Переход состоится на правах свободного агента, так как его контракт с одесситами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Илья провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Стоит отметить, что он может сыграть на обоих флангах обороны, а также в центре защиты.

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Виктор Вацко Черноморец (Одесса) Илья Путря ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Вацко on air
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.02.2024 в 14:38
почему не приглашаете Алефиренко
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
20.02.2024 в 14:38
почему не приглашаете Алефиренко
Ответить
0
0

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