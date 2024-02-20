Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи
"Горняки" сообщили, сколько зрителей допустят на трибуны
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" официально объявил о том, что домашние матчи команды на "Арене Львов" будут проходить в присутствии болельщиков. Поединки смогут посещать около 500 зрителей, а весь доход от продажи билетов клуб решил направить на социальные проекты и благотворительность.
Распределение доступной квоты билетов будет выглядеть так:
- 20% бесплатных билетов для военных;
- 40% рublic-билетов (все средства от продажи пойдут на ВСУ);
- 20% VIP-билетов (все средства от продажи пойдут на ВСУ);
- 20% билетов для технического персонала и участников соревнований.
Безопасность зрителей и прозрачная система распределения билетов - главный приоритет клуба при проведении матчей.
Подробная информация о продаже билетов на первый домашний матч весны "Шахтер" - "Кривбасс", который состоится 3 марта, появится на следующей неделе.
Популярное сейчас
- Скончался автор победного гола на ЧМ-1990 Андреас Бреме
- Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга
- Зрители возвращаются на трибуны УПЛ, Довбик и Цыганков снова вместе в старте. Главные новости за 19-е февраля
- Утверждено место проведения матча Металлист 1925 - Динамо
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО