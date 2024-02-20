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Шахтер объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи

Премьер-лига

"Горняки" сообщили, сколько зрителей допустят на трибуны

Шахтер объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" официально объявил о том, что домашние матчи команды на "Арене Львов" будут проходить в присутствии болельщиков. Поединки смогут посещать около 500 зрителей, а весь доход от продажи билетов клуб решил направить на социальные проекты и благотворительность.

Распределение доступной квоты билетов будет выглядеть так:

  • 20% бесплатных билетов для военных;
  • 40% рublic-билетов (все средства от продажи пойдут на ВСУ);
  • 20% VIP-билетов (все средства от продажи пойдут на ВСУ);
  • 20% билетов для технического персонала и участников соревнований.

Безопасность зрителей и прозрачная система распределения билетов - главный приоритет клуба при проведении матчей.

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Подробная информация о продаже билетов на первый домашний матч весны "Шахтер" - "Кривбасс", который состоится 3 марта, появится на следующей неделе.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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