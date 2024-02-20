Шахтер объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи

"Шахтер" официально объявил о том, что домашние матчи команды на "Арене Львов" будут проходить в присутствии болельщиков. Поединки смогут посещать около 500 зрителей, а весь доход от продажи билетов клуб решил направить на социальные проекты и благотворительность.

Распределение доступной квоты билетов будет выглядеть так:

20% бесплатных билетов для военных;

40% рublic-билетов (все средства от продажи пойдут на ВСУ);

20% VIP-билетов (все средства от продажи пойдут на ВСУ);

20% билетов для технического персонала и участников соревнований.

Безопасность зрителей и прозрачная система распределения билетов - главный приоритет клуба при проведении матчей.

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Подробная информация о продаже билетов на первый домашний матч весны "Шахтер" - "Кривбасс", который состоится 3 марта, появится на следующей неделе.