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Киевский клуб будет проводить домашние матчи со зрителями

Премьер-лига

Названо количество болельщиков, которые смогут попасть на игры

Киевский клуб будет проводить домашние матчи со зрителями

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Оболонь" в своих соцсетях сообщила о возвращении болельщиков на трибуны домашнего стадиона в весенней части сезона.

Киевский клуб получил соответствующее разрешение от официальных органов государственной власти. "Оболонь Арена" сможет принять 1500 зрителей.

Важным критерием является соблюдение всех требований безопасности в условиях действия военного положения. Информацию о продаже билетов появится в ближайшее время.

Напомним, матч "Оболонь" - "Черноморец" состоится 26 февраля на "Оболонь Арене". Начало - в 15:30.

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Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
20.02.2024 в 14:43
Сподіваємось, що ТЦК не вручатиме повістки на трибунах під час ігрового часу, а тільки на вході і виході.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
20.02.2024 в 14:43
Сподіваємось, що ТЦК не вручатиме повістки на трибунах під час ігрового часу, а тільки на вході і виході.
Ответить
0
0

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