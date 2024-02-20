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Киевский клуб будет проводить домашние матчи со зрителями
Названо количество болельщиков, которые смогут попасть на игры
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Оболонь" в своих соцсетях сообщила о возвращении болельщиков на трибуны домашнего стадиона в весенней части сезона.
Киевский клуб получил соответствующее разрешение от официальных органов государственной власти. "Оболонь Арена" сможет принять 1500 зрителей.
Важным критерием является соблюдение всех требований безопасности в условиях действия военного положения. Информацию о продаже билетов появится в ближайшее время.
Напомним, матч "Оболонь" - "Черноморец" состоится 26 февраля на "Оболонь Арене". Начало - в 15:30.
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