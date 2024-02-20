  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух близок к подписанию 20-летнего бразильского таланта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух близок к подписанию 20-летнего бразильского таланта

Премьер-лига

Молодой вингер продолжит карьеру в УПЛ

Рух близок к подписанию 20-летнего бразильского таланта

Фото: ogol.com.br

Новина українською

"Рух" подпишет контракт с 20-летним вингером Клайвером Габриэлем. Молодой игрок уже показал себя в одном из контрольных спаррингов, сообщает ТаТоТаке.

Клайвер принадлежит клубу "Ферровиариа" из Лиги Паулиста А1 (1 матч), однако выступал за команду U-20 (70 матчей, 8 голов).

По амплуа бразилец - левый инвертированный вингер. Его сильные качества - хорошая мелкая техника, эффективный дриблинг и удар с правой ноги после смещения к центру.

Клайвер Габриэль вызвал интерес к себе после яркой игры на традиционном турнире Copinha (5 матчей, 2 гола), куда приезжает более ста молодых команд со всей Бразилии.

Читайте такжеПономарев: Рух не будет подписывать кого попало
По теме
yellow-arrow
Еще один клуб УПЛ объявил о возможности допуска зрителей на трибуны
yellow-arrow
Киевский клуб будет проводить домашние матчи со зрителями
yellow-arrow
Шахтер объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости