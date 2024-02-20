Рух близок к подписанию 20-летнего бразильского таланта

"Рух" подпишет контракт с 20-летним вингером Клайвером Габриэлем. Молодой игрок уже показал себя в одном из контрольных спаррингов, сообщает ТаТоТаке.

Клайвер принадлежит клубу "Ферровиариа" из Лиги Паулиста А1 (1 матч), однако выступал за команду U-20 (70 матчей, 8 голов).

По амплуа бразилец - левый инвертированный вингер. Его сильные качества - хорошая мелкая техника, эффективный дриблинг и удар с правой ноги после смещения к центру.

Клайвер Габриэль вызвал интерес к себе после яркой игры на традиционном турнире Copinha (5 матчей, 2 гола), куда приезжает более ста молодых команд со всей Бразилии.