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Рух близок к подписанию 20-летнего бразильского таланта
Молодой вингер продолжит карьеру в УПЛ
Фото: ogol.com.br
"Рух" подпишет контракт с 20-летним вингером Клайвером Габриэлем. Молодой игрок уже показал себя в одном из контрольных спаррингов, сообщает ТаТоТаке.
Клайвер принадлежит клубу "Ферровиариа" из Лиги Паулиста А1 (1 матч), однако выступал за команду U-20 (70 матчей, 8 голов).
По амплуа бразилец - левый инвертированный вингер. Его сильные качества - хорошая мелкая техника, эффективный дриблинг и удар с правой ноги после смещения к центру.
Клайвер Габриэль вызвал интерес к себе после яркой игры на традиционном турнире Copinha (5 матчей, 2 гола), куда приезжает более ста молодых команд со всей Бразилии.
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