Еще один клуб УПЛ объявил о возможности допуска зрителей на трибуны

Еще один клуб УПЛ официально объявил о допуске зрителей на трибуны. Речь идет о полтавской "Ворскле".

Об этом заявил вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак:

"Сейчас наш клуб работает с Полтавской ОГА в вопросах возможности допуска одной тысячи болельщиков на трибуны центрального стадиона. Учитываем все требования регламента по организации безопасности зрителей и всех участников матча. Все средства, полученные от проведения игр, будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины", - сказал Олег Лысак.

Отметим, что ранее о допуске зрителей на трибуны объявили "Верес", "Александрия", "Рух", ЛНЗ, "Оболонь", "Шахтер", "Полесье".