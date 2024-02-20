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Защитник Вереса: Матч с Шахтером с моим голом - самый запоминающийся в карьере
Защитник только в этом сезоне дебютировал в УПЛ
Фото: НК Верес
Защитник "
– Вы проводите свой дебютный сезон в УПЛ. На ваш взгляд, почему "Верес" снова оказался на вылете?
– Я не могу сказать, что мы провалили первое полугодие чемпионата. Хорошо начали, отобрали очки с "Шахтером". По игре мы никому не уступали. Где-то под конец первого круга упростили игру, растеряли уверенность, нефарт. Это все привело к тому, где мы сейчас находимся.
– Домашняя игра с "Шахтером" (1:1) стоит для вас особняком, ведь Вы забили свой первый гол в УПЛ. Что чувствует футболист, который забивает чемпиону в первых матчах?
– Это не передать словами. Скажу вам, что я не готовился играть с "Шахтером" в основе. Вышел с места в карьер. Хорошо, что так получилось.
– Этот матч – самый памятный для Вас в первом круге?
– Можно и так сказать.
– А как же безумная перестрелка с "Металлистом 1925" (4:3)?
– Такие матчи морально тяжелые. Много нервов забирают.
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