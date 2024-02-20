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Вячеслав Суркис пропустит старт весенней части сезона - ему удалили аппендицит

Премьер-лига

Сын Григория Суркиса - основной голкипер Динамо U-19

Вячеслав Суркис пропустит старт весенней части сезона - ему удалили аппендицит

fcdynamo.com

Новина українською

17-летний голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис (сын Григория Суркиса) не поможет своей команде в стартовых матчах весенней части сезона.

По информации Sport.ua, футболист на сборах в Турции перенес операцию по удалению аппендицита. Поэтому он не играл в последних спаррингах U-19.

Ориентировочно парень пропустит порядка месяца.

Напомним, что Вячеслав Суркис является основным вратарем команды "Динамо" U-19. В первой части сезона он сыграл все 17 матчей команды Игоря Костюка.

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Динамо (Киев) Вячеслав Суркис
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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