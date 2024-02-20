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Два новичка Зари не успевают к старту сезона из-за проблем с визами
Кристофер Нваэзе и Алиун Ндур с Ворсклой точно не сыграют
zarya-lugansk.com
Два легионера "
Как сообщает ТаТоТаке, защитник Кристофер Нваэзе и нападающий Алиун Ндур не полетели в Украину вместе со своими новыми одноклубниками.
Причина – отсутствие виз. Оформление документов для иностранцев усложнилось, поэтому вероятность появления этих игроков в матче против "Ворсклы" близится к нулю.
Напомним, что матч 18-го тура УПЛ "Заря" - "Ворскла" состоится в понедельник, 26 февраля, и начнется в 13:00.
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