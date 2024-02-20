Два новичка Зари не успевают к старту сезона из-за проблем с визами

Два легионера " Зари " не успевают приехать в Украину матч с "Ворсклой" из-за проблем с документами.

Как сообщает ТаТоТаке, защитник Кристофер Нваэзе и нападающий Алиун Ндур не полетели в Украину вместе со своими новыми одноклубниками.

Причина – отсутствие виз. Оформление документов для иностранцев усложнилось, поэтому вероятность появления этих игроков в матче против "Ворсклы" близится к нулю.

Напомним, что матч 18-го тура УПЛ "Заря" - "Ворскла" состоится в понедельник, 26 февраля, и начнется в 13:00.