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Динамо: Чтим память Героев Небесной Сотни
Прошло 10 лет...
фото из свободных источников
20 февраля в Украине - День памяти Героев Небесной сотни.
В этот День с 2015 года чествуют подвиг участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни.
Именно в эти дни во время Революции достоинства противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло своего пика. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей.
Не осталось в стороне и киевское "
"В десятый раз чтим память Героев Небесной Сотни, которые в 2014-м положили свои жизни ради будущего государства", — говорится в сообщении клуба.
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