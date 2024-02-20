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Динамо: Чтим память Героев Небесной Сотни

Премьер-лига
Обновлено

Прошло 10 лет...

Динамо: Чтим память Героев Небесной Сотни

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

20 февраля в Украине - День памяти Героев Небесной сотни.

В этот День с 2015 года чествуют подвиг участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни.

Именно в эти дни во время Революции достоинства противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло своего пика. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей.

Не осталось в стороне и киевское "Динамо", опубликовав в соцсетях такой пост:

"В десятый раз чтим память Героев Небесной Сотни, которые в 2014-м положили свои жизни ради будущего государства", — говорится в сообщении клуба.

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