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Габовда: Первоочередная задача Вереса - сохранение места в УПЛ

Премьер-лига

В ровенском клубе рассказали о целях

Габовда: Первоочередная задача Вереса - сохранение места в УПЛ

Фото: НК Верес

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Исполняющий обязанности спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда поделился ожиданиями от выступлений в весенней части сезона.

"Первоочередная задача - сохранение места в УПЛ. Еще одна наша задача - менять ментальность футболистов. Они должны понимать, что мы - хорошая крепкая команда. В каждом матче разыгрываются три очка. И в каждом матче мы должны играть на победу. Мы не смотрим в турнирную таблицу.

Для нас именно сейчас стартует новый чемпионат, мы начнем с чистого листа. У нас прекрасная атмосфера, хорошая команда. И на каждую игру мы должны выходить уверенными в победе. Особенно дома мы хотим играть с позиции силы и показывать это в каждом матче", - приводит слова Габовды пресс-служба ровенчан.

"Верес" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 12 очков.

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Юрий Габовда Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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