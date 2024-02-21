Габовда: Первоочередная задача Вереса - сохранение места в УПЛ

Исполняющий обязанности спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда поделился ожиданиями от выступлений в весенней части сезона.

"Первоочередная задача - сохранение места в УПЛ. Еще одна наша задача - менять ментальность футболистов. Они должны понимать, что мы - хорошая крепкая команда. В каждом матче разыгрываются три очка. И в каждом матче мы должны играть на победу. Мы не смотрим в турнирную таблицу.

Для нас именно сейчас стартует новый чемпионат, мы начнем с чистого листа. У нас прекрасная атмосфера, хорошая команда. И на каждую игру мы должны выходить уверенными в победе. Особенно дома мы хотим играть с позиции силы и показывать это в каждом матче", - приводит слова Габовды пресс-служба ровенчан.