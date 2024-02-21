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Экс-хавбек Вереса: Думал, что с трудоустройством проблем не возникнет

Премьер-лига
Обновлено

Опытный игрок столкнулся с проблемами при поисках нового клуба

Экс-хавбек Вереса: Думал, что с трудоустройством проблем не возникнет

Фото: НК Верес

Новина українською

29-летний полузащитник Андрей Близниченко рассказал, чем занимается после того, как покинул "Верес".

– Поскольку, еще выступая за "Верес", я залечил все травмы, то думал, что с трудоустройством проблем не возникнет. Но, похоже, я был настроен слишком оптимистично.

– Предложений не поступает?

– Было несколько телефонных разговоров с представителями клубов, но после обмена мнениями, дальше дело не двигалось. В частности, контактировал с директором перволигового ФК "Диназ" Сергеем Стареньким, который говорил, что вышгородская команда заинтересована во мне, что со мной свяжется главный тренер Александр Головко. На этом пока все.

– Какие твои дальнейшие действия?

– Сейчас поддерживаю спортивную форму в Днепре. Тренируюсь дважды в день с бывшими футболистами "Днепра". Чувствую себя хорошо. Отгоняю от себя мысли о завершении карьеры. Тогда начинаю вспоминать свои голы, забитые в составе "Днепра", турецкого "Карабюкспора", молдовского "Шерифа", "Вереса" и возвращается воодушевление и убежденность, что своего последнего слова в футболе я еще не сказал, - поделился Близниченко.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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