Спортдир Вереса: У нас был вариант из Австралии - интересный паренек

Исполняющий обязанности спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда рассказал о комплектовании команды зимой, а также о варианте с потенциальным новичком из Австралии.

- Как оцениваете качество трансферной кампании зимой?

- Считаю, мы профессионально подошли к организации трансферной кампании зимой. Очень плодотворно поработали на уровне скаута, спортивного директора. Уже потом всю необходимую информацию доносили до главного тренера. Нам удалось выстроить эффективную структуру работы. Всех кандидатов мы тщательно прорабатывали и обсуждали. И в целом результатами работы довольны.

Были моменты, когда мы уже с игроком пожали друг другу руки, но впоследствии сами футболисты меняли свое решение. Но, значит, так должно было произойти. В нашем списке было 73 футболиста. Мы их всех проанализировали, изучили. И еще 38 - это те, кого мы сразу отсеяли.

Дольше всего переговоры длились с Марко Мрвалевичем. Убедить легионера сейчас приехать в Украину - очень непросто. Около месяца пытались договориться. Был этап, когда вроде бы обо всем договорились. Затем ночью была новая российская массированная атака по Украине и на утро отец Марка снова начал колебаться. Мы взяли паузу в переговорах где-то на два дня. Затем в конце концов удалось договориться. Очень понравилась позиция самого игрока, который убеждал родителей, что не боится и хочет попробовать себя в Украине.

Первые разговоры о Денисе Янакове были полтора месяца назад. Общался с его агентом. Сотрудничество с Дмитрием Шасталом нам также предлагали. Конечно, от таких игроков мы не можем отказываться.

- Как согласовываете трансферы с тренерским штабом?

- На анализ одного игрока скауту требуется пять-шесть часов. Мы смотрим его статистические данные. Если он нам подходит по качествам - начинаем глубокий анализ. Когда мы имеем все характеристики этого игрока - информация попадает в тренерский штаб, которые тоже его изучают. Если выводы тренеров и скаута совпадают - мы включаемся в переговоры.

- Где искали игроков?

- Был даже вариант из Австралии. Интересный паренек, которого нашел наш скаут. Мы его проанализировали. Тренерский штаб тоже высоко оценил его характеристики. Мы вступили в переговоры, все было почти согласовано. Мы уже отправили игроку контракт. Его агент приобрел билеты. Но потом он сбросил мне новость из прессы о каком-то вымышленном банкротстве. Я был вынужден все это объяснять. Что это журналисты неправильно интерпретируют. Но переубедить их не сумел.

- Есть ли спрос на игроков "Вереса"?

- Мы не отступаем от наших убеждений. Каждый может быть продан в случае получения нами выгодного предложения. Предложения есть. Но разговаривать мы будем, когда получим предложение, которое удовлетворит клуб. Нас интересует полноценная сделка продажи. У нас были предложения по аренде. Но аренда сейчас нас не интересует, - резюмировал Габовда.