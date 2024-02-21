Пономарев и его тренерский штаб имеют полное доверие от руководства Руха, - Лапицкий

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий рассказал о целях команды на вторую часть сезона и рассказал, что ожидает руководство клуба от игроков и тренерского штаба.

"Руководство клуба постоянно на связи с Виталием Пономаревым, поэтому мы знаем, как работает команда и что можем из этого получить. Для нас важно, чтобы воспитанники "Руха" играли в основном составе, получали опыт, побеждали и прогрессировали.

В первой части сезона команда стала настоящим открытием, ведь многие предсказывали "Руху" борьбу за выживание и вылет в Первую лигу. Не хочу хвалить команду, но она многих удивила и играли преимущественно собственные воспитанники - это успех на текущем этапе.

Мы видим, что наших игроков вызывают в молодежную и юниорские сборные Украины, к ним есть внимание со стороны других клубов, в частности от известных европейских коллективов. "Рух" U-19 регулярно борется за призовые места и уже дважды выиграл чемпионат Украины среди юниоров. Хотя еще 5 лет назад о "Рухе" почти никто не знал и клуб не воспринимали всерьез. А теперь наши юноши ездят на международные турниры. Также мы создали команду "Рух-2", которая дебютировала на профессиональном уровне во Второй лиге. Это важно для того, чтобы игроки, которые не попадают в состав первой команды, могли играть и демонстрировать свои качества и получать необходимый опыт. Для этого также есть команда "Рух-3", ведь юниоры могут играть на областном уровне. Это все части единого механизма и для нас не будет успехом 6-10 место. Успехом будет то, что наша молодежь будет выполнять тренерские установки и качественно выступать в УПЛ.

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В клубе есть уникальный для украинского футбола случай, когда главным тренером большинства игроков, выступающих в первой команде, является Виталий Пономарев, который был первым тренером этих ребят на юношеском уровне. Почти 60% состава он знает еще с 10-летнего возраста этих футболистов. В УПЛ нет аналогичных историй. Все эти игроки понимают, что Виталий Пономарев их выслушает, подскажет, поможет развиваться и они готовы воспринимать все, что он им скажет. Глядя на это наши молодые воспитанники понимают, как клуб относится к своим футболистам и какую возможность им дает проявить себя на уровне УПЛ.

Основатель клуба Григорий Козловский посетил "Рух" на сборах в Словении и он очень радуется, что молодые игроки выступают на высоком уровне и демонстрируют качественную игру и результаты. Конкретной задачи попасть в еврокубки нет - все должно быть постепенно. Если говорить честно, то "Рух" еще не готов к этому. Мы стремимся побеждать и в свое время играть в еврокубках, но сейчас главное - иметь поставленную игру и свой стиль. Виталий Пономарев и его тренерский штаб имеют полное доверие от руководства, это чувствуют и они, и футболисты. Даже если команда будет терять очки - сейчас не будет никаких кардинальных изменений, ведь мы верим в те идеи, которые воплощают главный тренер и его игроки", - резюмировал Лапицкий.