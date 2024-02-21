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Матч Металлист 1925 - Динамо, вероятно, пройдет без зрителей – СМИ

Премьер-лига

"Днепр-1" вообще не планирует допускать болельщиков

Матч Металлист 1925 - Динамо, вероятно, пройдет без зрителей – СМИ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 21 февраля состоится финальный зум представителей клубов и руководства УПЛ для уточнения квот по количеству болельщиков на играх весенней части сезона, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, домашние матчи по крайней мере двух команд в 18-м туре пройдут без болельщиков. Это касается игр ЛНЗ - "Кривбасс" (23.02) и "Днепр-1" - "Минай" (25.02). Вероятней всего, не будет зрителей и на другом воскресном матче "Металлист 1925" - "Динамо".

Харьковчане перенесли свою игру на поле соперника в связи с работами агрономов на арене "Левый Берег". А "Динамо" пока что не может получить подписи на акты укрытий от ГСЧС и столичной военной администрации.

"Днепр-1" вообще не планирует получать соответствующее разрешение от местной ВА. Причины очевидны - близкая дистанция к линии фронта и сложности с сертифицированными бомбоубежищами возле стадиона. Слишком высокая ответственность перед зрителями.

Ситуация с ЛНЗ - другая.

"Первый домашний матч против "Кривбасса" мы проводим в Ковалевке и разрешение не берем. Относительно домашних матчей в Черкассах, то официальное подтверждение должно быть в течение недели. Предварительная квота возможного количества зрителей - до одной тысячи", - объяснил президент клуба Андрей Полтавец для ТаТоТаке.

Источник добавил, что "Колос" получил официальное разрешение на 500 болельщиков, и возможно, представители черкасчан и ковалевцев договорятся за какую-то количественную квоту на матч ЛНЗ - "Кривбасс".

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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