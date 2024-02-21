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Днепр-1 избавился от трансферного бана
Клуб рассчитался перед Йовичевичем и несколькими игроками
scdnipro1.com.ua
С "Днепра-1" был снят трансферный бан. Об этом коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман сообщил Tribuna.com.
Ранее у клуба была задолженность по зарплате перед бывшим тренером Игорем Йовичевичем и несколькими игроками.
Фридман отметил, что Йовичевич подтвердил поступление задолженных ему средств и вчера (20 февраля) УЕФА проинформировала "Днепр-1" о снятии бана.
Напомним, "Днепр-1" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. В 18-м туре днепряне примут "Миная". Игра состоится 25 февраля и начнется в 13:00.
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