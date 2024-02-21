Днепр-1 избавился от трансферного бана

С "Днепра-1" был снят трансферный бан. Об этом коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман сообщил Tribuna.com.

Ранее у клуба была задолженность по зарплате перед бывшим тренером Игорем Йовичевичем и несколькими игроками.

Фридман отметил, что Йовичевич подтвердил поступление задолженных ему средств и вчера (20 февраля) УЕФА проинформировала "Днепр-1" о снятии бана.

Напомним, "Днепр-1" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. В 18-м туре днепряне примут "Миная". Игра состоится 25 февраля и начнется в 13:00.