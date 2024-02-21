  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 избавился от трансферного бана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 избавился от трансферного бана

Премьер-лига

Клуб рассчитался перед Йовичевичем и несколькими игроками

Днепр-1 избавился от трансферного бана

scdnipro1.com.ua

Новина українською

С "Днепра-1" был снят трансферный бан. Об этом коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман сообщил Tribuna.com.

Ранее у клуба была задолженность по зарплате перед бывшим тренером Игорем Йовичевичем и несколькими игроками.

Фридман отметил, что Йовичевич подтвердил поступление задолженных ему средств и вчера (20 февраля) УЕФА проинформировала "Днепр-1" о снятии бана.

Напомним, "Днепр-1" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. В 18-м туре днепряне примут "Миная". Игра состоится 25 февраля и начнется в 13:00.

По теме
yellow-arrow
Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
yellow-arrow
В Металлисте 1925 подтвердили, что матч с Динамо пройдет без болельщиков
yellow-arrow
Олег Слободян: Хейтеры не видят, кто и как тренируется в Оболони, а футбол ты не обманешь
СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости