  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Металлисте 1925 подтвердили, что матч с Динамо пройдет без болельщиков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Металлисте 1925 подтвердили, что матч с Динамо пройдет без болельщиков

Премьер-лига

Игра состоится 25 февраля

В Металлисте 1925 подтвердили, что матч с Динамо пройдет без болельщиков

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин рассказал, что матч 18-го тура УПЛ против "Динамо" пройдет без зрителей.

- Будет ли ваш матч с "Динамо" проведен с болельщиками?

- Нет, не будет, потому что стадион "Динамо" не получил подпись от ГСЧС и КМВА по сертифицированным укрытиям. Допуск болельщиков можно получить только в том случае, когда на стадионе или возле него в радиусе не более 300-400 метров есть сертифицированное бомбоубежище. Такого сертифицированного бомбоубежища на стадионе нет и возле него тоже нет. Соответственно получить разрешение на проведение матча с болельщиками невозможно.

На 95% мы проведем матч с тем количеством людей, которые сегодня предусмотрены регламентом проведения соревнований в военное время – 280 человек на две команды.

- Что касается следующих домашних матчей, которые будете проводить на стадионе "Левый берег", уже обсуждали этот вопрос?

- Нет. Еще считаем, это рано делать. До следующего домашнего матча, который пройдет 9 марта, достаточно времени. Поэтому будем этим заниматься поближе к матчу, - сказал Неделин.

Напомним, харьковчане перенесли свою игру на поле соперника в связи с работами агрономов на арене "Левый Берег".

Матч "Металлист 1925" - "Динамо" состоится 25 февраля и начнется в 15:30.

По теме
yellow-arrow
Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
yellow-arrow
Олег Слободян: Хейтеры не видят, кто и как тренируется в Оболони, а футбол ты не обманешь
yellow-arrow
Днепр-1 избавился от трансферного бана
Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Андрей Неделин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости