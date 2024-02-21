В Металлисте 1925 подтвердили, что матч с Динамо пройдет без болельщиков

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин рассказал, что матч 18-го тура УПЛ против "Динамо" пройдет без зрителей.

- Будет ли ваш матч с "Динамо" проведен с болельщиками?

- Нет, не будет, потому что стадион "Динамо" не получил подпись от ГСЧС и КМВА по сертифицированным укрытиям. Допуск болельщиков можно получить только в том случае, когда на стадионе или возле него в радиусе не более 300-400 метров есть сертифицированное бомбоубежище. Такого сертифицированного бомбоубежища на стадионе нет и возле него тоже нет. Соответственно получить разрешение на проведение матча с болельщиками невозможно.

На 95% мы проведем матч с тем количеством людей, которые сегодня предусмотрены регламентом проведения соревнований в военное время – 280 человек на две команды.

- Что касается следующих домашних матчей, которые будете проводить на стадионе "Левый берег", уже обсуждали этот вопрос?

- Нет. Еще считаем, это рано делать. До следующего домашнего матча, который пройдет 9 марта, достаточно времени. Поэтому будем этим заниматься поближе к матчу, - сказал Неделин.

Напомним, харьковчане перенесли свою игру на поле соперника в связи с работами агрономов на арене "Левый Берег".

Матч "Металлист 1925" - "Динамо" состоится 25 февраля и начнется в 15:30.