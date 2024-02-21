Спортдир Руха: Команда еще не готова к еврокубкам - такой задачи сейчас не стоит

Спортдир " Руха " Владимир Лапицкий рассказал о прогрессе молодой львовской команды, но при этом считает, что пока что руховцам еще рано выходить в еврокубки, поэтому перед тренером Виталием Пономаревым нет такой задачи.

"Руководство клуба постоянно на связи с Виталием Пономаревым, так что мы знаем, как работает команда и что можем из этого получить. Для нас важно, чтобы воспитанники "Руха" играли в основном составе, получали опыт, побеждали и прогрессировали.

В первой части сезона команда стала настоящим открытием, ведь многие предрекали "Движению" борьбу за выживание и вылет в Первую лигу. Не хочу хвалить команду, но она многих удивила и играли преимущественно собственные питомцы – это успех на текущем этапе.

Конкретной задачи попасть в еврокубки нет – все должно быть постепенно. Если говорить честно, то "Рух" еще не готов к этому. Мы стремимся побеждать и в свое время играть в еврокубках, но сейчас главное – иметь поставленную игру и свой стиль. У Виталия Пономарева и его тренерского штаба полное доверие от руководства, это чувствуют и они, и футболисты.

Даже если команда будет терять очки – сейчас не будет никаких кардинальных изменений, мы верим в те идеи, которые воплощают главный тренер и его игроки", – сказал Лапицкий.