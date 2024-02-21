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Пока что без Megogo. Список каналов и дистрибьюторов, которые будут показывать 18-й тур УПЛ
Переговоры между лигой и megogo продолжаются
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Ближайший, 18-й тур
Лига опубликовала список партнеров-дистрибьюторов, которые будут транслировать матчи 18-го тура чемпионата, и MEGOGO среди них нет.
При этом, по данным СМИ, переговоры между лигой и платформой продолжаются,
Напомним, что 18-й тур начнется в пятницу, 23 февраля, и завершится в понедельник, 26 февраля.
Полный список партнеров-дистрибьюторов, которые будут транслировать матчи 18-го тура:
OTT-платформи:
- sweet.tv - вся Украина
- VodafoneTV - вся Украина
- Київстар ТБ - вся Украина
- Setanta Sports - вся Украина
- Youtv - вся Украина
- VOLIA - вся Украина
- Ланет.TV - Киев
Спутниковое телевидение:
- VIASAT - вся Украина
- Аналоговое и цифровое телевидение:
- triolan.tv - вся Украина
- VOLIA - вся Украина
- Datagroup - Киев
- ЖМІЦ - Житомир
- McLaut - Черкассы
- Бориспіль ТРК - Борисполь
- GROZA - Червоноград
- КТМ - Александрия
IPTV:
- Коло.ТБ - Киев
- Corbina - Киев
- IPNet - Киев
- Networl.lviv - Львов
- Ultra - Львов
- АСТРА - Львов
- KIM - Калуш
- Infomir - Одесса
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:
- Шторм ТВ - Кропивницкий
- CatNet - Подольск
Международные OTT платформы:
- LaLiga+ - весь мир (кроме стран-агрессоров)
- OneFootball - весь мир (кроме стран-агрессоров)
- PANDA Interactive – США, Канада, Великобритания
- GoNet – Чехия + Евросоюз
- Setanta Sports – Грузия, Молдова
Также Лига отмечает, что данный список не является финальным, со многими провайдерами еще ведутся переговоры. УПЛ обещает оперативно информировать зрителей о достигнутых договоренностях.
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