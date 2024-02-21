Пока что без Megogo. Список каналов и дистрибьюторов, которые будут показывать 18-й тур УПЛ

Ближайший, 18-й тур УПЛ , не будет транслироваться на стриминговом сервисе MEGOGO.

Лига опубликовала список партнеров-дистрибьюторов, которые будут транслировать матчи 18-го тура чемпионата, и MEGOGO среди них нет.

При этом, по данным СМИ, переговоры между лигой и платформой продолжаются,

Напомним, что 18-й тур начнется в пятницу, 23 февраля, и завершится в понедельник, 26 февраля.

Полный список партнеров-дистрибьюторов, которые будут транслировать матчи 18-го тура:

OTT-платформи:

sweet.tv - вся Украина

VodafoneTV - вся Украина

Київстар ТБ - вся Украина

Setanta Sports - вся Украина

Youtv - вся Украина

VOLIA - вся Украина

Ланет.TV - Киев

Спутниковое телевидение:

VIASAT - вся Украина

Аналоговое и цифровое телевидение:

triolan.tv - вся Украина

VOLIA - вся Украина

Datagroup - Киев

ЖМІЦ - Житомир

McLaut - Черкассы

Бориспіль ТРК - Борисполь

GROZA - Червоноград

КТМ - Александрия

IPTV:

Коло.ТБ - Киев

Corbina - Киев

IPNet - Киев

Networl.lviv - Львов

Ultra - Львов

АСТРА - Львов

KIM - Калуш

Infomir - Одесса

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:

Шторм ТВ - Кропивницкий

CatNet - Подольск

Международные OTT платформы:

LaLiga+ - весь мир (кроме стран-агрессоров)

OneFootball - весь мир (кроме стран-агрессоров)

PANDA Interactive – США, Канада, Великобритания

GoNet – Чехия + Евросоюз

Setanta Sports – Грузия, Молдова

Также Лига отмечает, что данный список не является финальным, со многими провайдерами еще ведутся переговоры. УПЛ обещает оперативно информировать зрителей о достигнутых договоренностях.