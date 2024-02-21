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Пока что без Megogo. Список каналов и дистрибьюторов, которые будут показывать 18-й тур УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Переговоры между лигой и megogo продолжаются

Пока что без Megogo. Список каналов и дистрибьюторов, которые будут показывать 18-й тур УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Ближайший, 18-й тур УПЛ, не будет транслироваться на стриминговом сервисе MEGOGO.

Лига опубликовала список партнеров-дистрибьюторов, которые будут транслировать матчи 18-го тура чемпионата, и MEGOGO среди них нет.

При этом, по данным СМИ, переговоры между лигой и платформой продолжаются,

Напомним, что 18-й тур начнется в пятницу, 23 февраля, и завершится в понедельник, 26 февраля.

Полный список партнеров-дистрибьюторов, которые будут транслировать матчи 18-го тура:

OTT-платформи:

  • sweet.tv - вся Украина
  • VodafoneTV - вся Украина
  • Київстар ТБ - вся Украина
  • Setanta Sports - вся Украина
  • Youtv - вся Украина
  • VOLIA - вся Украина
  • Ланет.TV - Киев

Спутниковое телевидение:

  • VIASAT - вся Украина
  • Аналоговое и цифровое телевидение:
  • triolan.tv - вся Украина
  • VOLIA - вся Украина
  • Datagroup - Киев
  • ЖМІЦ - Житомир
  • McLaut - Черкассы
  • Бориспіль ТРК - Борисполь
  • GROZA - Червоноград
  • КТМ - Александрия

IPTV:

  • Коло.ТБ - Киев
  • Corbina - Киев
  • IPNet - Киев
  • Networl.lviv - Львов
  • Ultra - Львов
  • АСТРА - Львов
  • KIM - Калуш
  • Infomir - Одесса

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:

  • Шторм ТВ - Кропивницкий
  • CatNet - Подольск

Международные OTT платформы:

  • LaLiga+ - весь мир (кроме стран-агрессоров)
  • OneFootball - весь мир (кроме стран-агрессоров)
  • PANDA Interactive – США, Канада, Великобритания
  • GoNet – Чехия + Евросоюз
  • Setanta Sports – Грузия, Молдова

Также Лига отмечает, что данный список не является финальным, со многими провайдерами еще ведутся переговоры. УПЛ обещает оперативно информировать зрителей о достигнутых договоренностях.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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