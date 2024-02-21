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На домашние матчи Миная будут допускаться не более 600 болельщиков
Официальное заявление клуба
fcminaj.com
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"Событие, которого все мы так долго ждали! Этой весной болельщики "Минаю" смогут посещать домашние матчи любимой команды.
Уже 2 марта приходите на первый домашний поединок закарпатцев в 2024 году и поддержите наших ребят во встрече с "Металлистом 1925". Билеты появятся в продаже с понедельника, 26 февраля.
Обращаем внимание, что согласно требованиям безопасности количество зрителей на стадионе "Миную" ограничено: не более 600 на одном матче", – говорится в заявлении клуба.
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