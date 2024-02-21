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На домашние матчи Миная будут допускаться не более 600 болельщиков

Премьер-лига

Официальное заявление клуба

На домашние матчи Миная будут допускаться не более 600 болельщиков

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" сделал официальное заявление по поводу допуска болельщиков на трибуны во второй части сезона. Как сообщил клуб, на "Минай Арену" могут допускаться не более 600 болельщиков на одном матче.

"Событие, которого все мы так долго ждали! Этой весной болельщики "Минаю" смогут посещать домашние матчи любимой команды.

Уже 2 марта приходите на первый домашний поединок закарпатцев в 2024 году и поддержите наших ребят во встрече с "Металлистом 1925". Билеты появятся в продаже с понедельника, 26 февраля.

Обращаем внимание, что согласно требованиям безопасности количество зрителей на стадионе "Миную" ограничено: не более 600 на одном матче", – говорится в заявлении клуба.

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Источник:
Інстаграм Миная
Опубликовал: Михаил Черныш
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