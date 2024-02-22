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Степаненко: У моей бабушки папа из каких-то азиатских стран – степных каких-то, может, татарских
Капитан Шахтера рассказал о своей родословной
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Капитан "
– Ты вспоминал, как "Шахтер" играл в Японии благотворительный матч, и Николай Матвиенко интересуется: есть ли у тебя японские корни?
– Как меня только не называли – и казах, и монгол, и китаец, по-разному. Нет, у меня нет на самом деле корней японских. У моей бабушки папа из каких-то азиатских стран – степных каких-то, может, татарских. Честно говоря, не знаю, как правильно называется.
Есть такое у нас, поэтому у меня много и от бабушки, у меня есть греки в родне. Бабушка – папина мама – была чистая гречанка. Намешано кровей разных – может, поэтому я такой беспокойный, скажем так.
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