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Степаненко: У моей бабушки папа из каких-то азиатских стран – степных каких-то, может, татарских

Премьер-лига
Обновлено

Капитан Шахтера рассказал о своей родословной

Степаненко: У моей бабушки папа из каких-то азиатских стран – степных каких-то, может, татарских

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о своих корнях.

– Ты вспоминал, как "Шахтер" играл в Японии благотворительный матч, и Николай Матвиенко интересуется: есть ли у тебя японские корни?

– Как меня только не называли – и казах, и монгол, и китаец, по-разному. Нет, у меня нет на самом деле корней японских. У моей бабушки папа из каких-то азиатских стран – степных каких-то, может, татарских. Честно говоря, не знаю, как правильно называется.

Есть такое у нас, поэтому у меня много и от бабушки, у меня есть греки в родне. Бабушка – папина мама – была чистая гречанка. Намешано кровей разных – может, поэтому я такой беспокойный, скажем так.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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