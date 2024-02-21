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Руководство ужгородского стадиона Авангард обиделось на Зарю

Премьер-лига
Обновлено

Считают поведение луганского клуба несолидным

Руководство ужгородского стадиона Авангард обиделось на Зарю

Новина українською

Руководство ужгородского стадиона "Авангард" обиделось на "Зарю".

Все дело в том, что клуб сначала направил официальный запрос о возможности сыграть матч 18-го тура УПЛ на арене с "Ворсклой", а затем не известил об изменении планов.

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Руководство стадиона болезненно восприняло не столько тот факт, что "Заря" сыграет не в Ужгороде, а в Житомире, а то, что клуб не известил руководителей локации (ни в письменном виде, ни даже устно) об изменении плана - переезд в Житомир.

В Ужгороде форсировали подготовку именно к 26 февраля, чтобы обеспечить ситуативным хозяевам газон наилучшего качества. Акцент на том, что в Ужгороде скоро будет матч, делался и во время недавнего визита сюда Андрея Шевченко.

В результате, руководство стадиона называет поведение луганского клуба "несолидным".

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Заря (Луганск) Стадион Авангард (Ужгород)
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Источник:
ТГ-канал УПЛ жива
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
21.02.2024 в 22:44
У керівництва Зорі, дар, з усіма сратися: з гравцями, співробітниками, стадіонами..
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
21.02.2024 в 22:44
У керівництва Зорі, дар, з усіма сратися: з гравцями, співробітниками, стадіонами..
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1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.02.2024 в 23:23
Здавалося б ватний ідійот Рафаїлов давно втік, а справа його живе та процвітає. Мабуть, там таких ще багато.
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