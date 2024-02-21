Руководство ужгородского стадиона "Авангард" обиделось на " Зарю ".

Все дело в том, что клуб сначала направил официальный запрос о возможности сыграть матч 18-го тура УПЛ на арене с "Ворсклой", а затем не известил об изменении планов.

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Руководство стадиона болезненно восприняло не столько тот факт, что "Заря" сыграет не в Ужгороде, а в Житомире, а то, что клуб не известил руководителей локации (ни в письменном виде, ни даже устно) об изменении плана - переезд в Житомир.

В Ужгороде форсировали подготовку именно к 26 февраля, чтобы обеспечить ситуативным хозяевам газон наилучшего качества. Акцент на том, что в Ужгороде скоро будет матч, делался и во время недавнего визита сюда Андрея Шевченко.

В результате, руководство стадиона называет поведение луганского клуба "несолидным".