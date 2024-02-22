Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона

21 февраля киевское "Динамо" подало обновленную заявку на вторую часть сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.

Среди футболистов, которые были дозаявлены, - игроки выпускной группы Академии (2007 года рождения) ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского. Это защитники Демьян Третьяк, Алексей Рыбак и Даниэль Дехтяр, а также полузащитники Иван Андрейко, Константин Губенко, Павел Люсин и Богдан Редушко.

Все они смогут выступать за "Динамо" в матчах Премьер-лиги и чемпионате среди юношеских команд.