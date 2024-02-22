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Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона

Премьер-лига

Игроки выпускной группы Академии (2007 года рождения)

Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

21 февраля киевское "Динамо" подало обновленную заявку на вторую часть сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.

Среди футболистов, которые были дозаявлены, - игроки выпускной группы Академии (2007 года рождения) ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского. Это защитники Демьян Третьяк, Алексей Рыбак и Даниэль Дехтяр, а также полузащитники Иван Андрейко, Константин Губенко, Павел Люсин и Богдан Редушко.

Все они смогут выступать за "Динамо" в матчах Премьер-лиги и чемпионате среди юношеских команд.

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Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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aleks68
22.02.2024 в 08:26
усиление сильное.это же сколько денег потратил суркис?
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Комментарии 1
aleks68
22.02.2024 в 08:26
усиление сильное.это же сколько денег потратил суркис?
Ответить
0
0

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