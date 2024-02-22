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ЛНЗ - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
фото - ФК Кривбас
Долгожданное возвращение УПЛ состоится уже в эту пятницу, 23-го февраля. Открывать вторую часть сезона будут самобытные и крайне интересные команды – ЛНЗ против "Кривбасса".
Оба клуба зимой хорошо усилились на трансферном рынке – приглашали, в частности, и легионеров. Оба провели ряд товарищеских матчей. Оба клуба не имеют проблем с финансированием и имеют амбиции. Поэтому обещает быть весьма интересный матч.
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Игра восемнадцатого тура УПЛ запланирована на пятницу, 23-е ноября. Стартовый свисток в Черкассах прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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