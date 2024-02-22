"Полесье" подписало капитана сборной Конго U-23 Бореля Томандзото. Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал исполняющий обязанности спортивного директора Владимир Тесля.

Контракт с 21-летним полузащитником рассчитан на четыре года.

Также Тесля подтвердил, что Томандзото и еще один новичок "Полесья" Габриэль Венделл будут играть в аренде в "Звягеле" до конца сезона.

"Работа по трансферам не останавливалась и продолжается в режиме 24/7. Готовы сообщить о подписании 4-летнего контракта с капитаном сборной Конго U23 Борелем Томандзото. Это 21-летний конголезский полузащитник.

Как и подписание Габриэля Венделла, это усиление на перспективу двумя талантливыми и молодыми игроками. Клуб рассчитывает на этих игроков в будущем и верит в их потенциал. Для того чтобы оба быстрее прошли адаптацию и получали регулярную игровую практику, руководством клуба было принято решение отправить игроков в аренду до конца сезона в "Звягель". Эта аренда взаимовыгодна всем сторонам. "Звягель" получит квалифицированных игроков, футболисты - регулярную практику, а "Полесье" сможет подготовить исполнителей для усиления основного состава.

Также сейчас мы работаем над еще одним трансфером. Продолжаются переговоры, поэтому пока без деталей", - сказал Тесля.