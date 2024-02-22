"Каждый из нас мечтает о еврокубках". Пономарев - о задачах Руха на вторую часть сезона

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил выступления команды на текущем этапе и рассказал, какие перспективы ждут "желто-черных" во второй части сезона.

"Футболисты "Руха" хорошо проявили себя в первой части сезона, прогрессировали, являются кандидатами в юношеские и молодежную сборные Украины. Это является доказательством того, что мы движемся правильным путем. Надеюсь, что игроки продолжат прогрессировать и во второй части сезона.

Мы должны объективно оценивать свои возможности и отталкиваться от этого, ставя перед собой турнирные задачи. "Рух" должен бороться за победу в каждом матче и демонстрировать свою лучшую игру, а результат со временем придет. Сейчас происходит построение команды, которая в перспективе будет бороться за самые высокие места. Я не занимался детальным поиском информации, но кажется еще не было столь молодого коллектива в УПЛ. В некоторых поединках средний возраст команды колебался в диапазоне 20,5-20,9 лет. Не хочется, чтобы на ребят давил результат, ведь на них сейчас и так большая ответственность. Они еще формируются как игроки и тренерский штаб и руководство понимают, что этот процесс займет некоторое время.

Тренерский штаб изучал данные аналитической платформы Wyscout и почти по всем показателям "Рух" находится в тройке лидеров чемпионата Украины. В то же время по некоторым показателям, как ожидаемые очки, "Рух" вообще возглавляет турнирную таблицу. Конечно, каждый из нас мечтает о еврокубках, но мы прекрасно понимаем, почему команда реально сейчас не в первой тройке: нам не хватает опыта и мастерства. Все в клубе работают над этим, впрочем, все же надо объективно смотреть на положение вещей.

Я благодарен команде за то, что ребята прислушиваются к тому, что им говорит тренерский штаб. В первом круге "Рух" не подстраивался под соперника, а пытался диктовать свои условия на поле. Команда играла с позиции силы и нам это удавалось. У нас были замечательные матчи с "Полесьем", "Кривбассом", "Черноморцем", в которых мы побеждали, яркая ничья с "Шахтером". Но были и незапланированные потери очков в поединках, в которых "Рух" должен был выигрывать. Это красноречиво говорит о недостатке опыта и стабильности. Сейчас трудно давать прогнозы, впрочем я уверен в своих игроках и спарринги на сборах продемонстрировали, что мы готовы играть с любым соперником", - рассказал Пономарев.