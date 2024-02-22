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Официально. Рух усилился бразильским вингером
Клайвер Габриэль подписал полноценный контракт с "желто-черными"
Фото: ФК Рух
"Рух" объявил о подписании 20-летнего Клайвера Габриэля.
Договор с бразильским вингером рассчитан до лета 2028 года. Футболист будет защищать цвета "желто-черных" под 20-м номером.
Контракт Клайвера принадлежал клубу "Ферровиариа" из Лиги Паулиста А1 (1 матч), однако играл футболист за команду U-20 (70 матчей, 8 голов). Также он выступал за "Деспортиво Бразил".
По амплуа бразилец - левый инвертированный вингер. Его сильные качества - хорошая мелкая техника, эффективный дриблинг и удар с правой ноги после смещения к центру.
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