  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 подписал полноценный контракт с защитником Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 подписал полноценный контракт с защитником Шахтера

Премьер-лига

Последние два года он играл за харьковчан в аренде

Металлист 1925 подписал полноценный контракт с защитником Шахтера

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" подписал контракт с украинским защитником Дмитрием Капинусом, который играл на правах аренды из "Шахтера".

Срок соглашения с 20-летним игроком рассчитан до 31 декабря 2028 года.

В чемпионатах ДЮФЛУ выступал за черкасский "Днепр-80", харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер", за которые провел 82 матча, в которых забил 5 мячей.

На профессиональном уровне играл за юношескую и молодежную команду "Шахтера" (57 матчей, 4 гола) и имеет в активе три матча за сборную Украины U-17.

Последние два года играл в "Металлисте 1925" на правах аренды. За это время он провел 27 матчей за основную команду, в которых отметился 1 голом, и два матча за юношескую команду (1 гол).

По теме
yellow-arrow
Рух делает первый трансфер, Полесье работает на перспективу. Таблица трансферов клубов УПЛ
yellow-arrow
Официально. Рух усилился бразильским вингером
yellow-arrow
В Черноморец приехал нигерийский легионер с опытом выступлений в Европе
Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости