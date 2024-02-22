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Металлист 1925 подписал полноценный контракт с защитником Шахтера
Последние два года он играл за харьковчан в аренде
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" подписал контракт с украинским защитником Дмитрием Капинусом, который играл на правах аренды из "Шахтера".
Срок соглашения с 20-летним игроком рассчитан до 31 декабря 2028 года.
В чемпионатах ДЮФЛУ выступал за черкасский "Днепр-80", харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер", за которые провел 82 матча, в которых забил 5 мячей.
На профессиональном уровне играл за юношескую и молодежную команду "Шахтера" (57 матчей, 4 гола) и имеет в активе три матча за сборную Украины U-17.
Последние два года играл в "Металлисте 1925" на правах аренды. За это время он провел 27 матчей за основную команду, в которых отметился 1 голом, и два матча за юношескую команду (1 гол).
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