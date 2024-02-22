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В Заре объяснили, почему решили сыграть матч с Ворсклой в Житомире
Луганчане рассматривали еще вариант со стадионом в Ужгороде
Фото: ФК Зоря Луганськ
Начальник "Зари" Игорь Гузь рассказал, почему команда проведет матч 18-го тура УПЛ против "Ворсклы" в Житомире, а не в Ужгороде.
– Можете, пожалуйста, объяснить, почему решили играть домашний матч не в Ужгороде, а в Житомире?
– Смотрите, мы в Киеве базируемся. Нам условия дали, может, еще и лучшие в Житомире. Так почему мы должны ехать в Ужгород? Только логистика, только вопрос денег. Больше ничего. У нас не было контракта с Ужгородом, чтобы это было 100%.
У нас было письмо, мы таких писем направили не только в Ужгород, а еще в три стадиона. И кто первым отреагировал, дал понимание, что готов принять нас на 100% – туда мы поехали. Это был Житомир, – сказал Гузь.
Матч "Заря" – "Ворскла" состоится 26 февраля. Начало в 13.00.
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