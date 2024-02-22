  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье подтвердило аренду Морозко в другой клуб УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье подтвердило аренду Морозко в другой клуб УПЛ

Премьер-лига

Защитник проведет вторую часть сезона в Ровно

Полесье подтвердило аренду Морозко в другой клуб УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Исполняющий обязанности спортивного директора "Полесья" Владимир Тесля подтвердил, что клуб отдал защитника Евгения Морозко в аренду в ровенский "Верес".

- Ходят слухи о возможной аренде Евгения Морозко в клуб УПЛ. Можете ли вы прояснить ситуация?

- Женя Морозко - бесспорно очень опытный и квалифицированный игрок. Он уже сделал большой вклад в развитие "Полесья". Поэтому клуб очень ценит и уважает его. Женя в конце прошлого года получил травму, а потом из-за восстановления пропустил весь тренировочный сбор. В связи с этим мы пытались найти решение, которое будет лучше для всех и для Евгения в первую очередь.

Во время переговоров "Верес" гарантировал нам, что сможет предоставить достаточно игровой практики для игрока, то есть у Жени будет возможность вернуть свою лучшую форму и проявить себя. Поэтому решение отправить Морозко в аренду в "Верес" устроило все стороны, - пояснил Тесля.

Напомним, Морозко получил травму плеча осенью, перенес операцию на плече и пропустил зимние сборы, ведь еще восстанавливался от повреждения. В текущем сезоне он успел сыграть 5 игр.

Контракт Евгения с "Полесьем" истекает 30 июня 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Шевченко: Вопрос отношений клубов УПЛ с ТЦК не имеет ответа
yellow-arrow
VAR на всех матчах. Стали известны судейские назначения на 18-й тур УПЛ
yellow-arrow
Только 4 президента клубов УПЛ пришли на встречу с Шевченко
Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Евгений Морозко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости