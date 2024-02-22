Полесье подтвердило аренду Морозко в другой клуб УПЛ

Исполняющий обязанности спортивного директора "Полесья" Владимир Тесля подтвердил, что клуб отдал защитника Евгения Морозко в аренду в ровенский "Верес".

- Ходят слухи о возможной аренде Евгения Морозко в клуб УПЛ. Можете ли вы прояснить ситуация?

- Женя Морозко - бесспорно очень опытный и квалифицированный игрок. Он уже сделал большой вклад в развитие "Полесья". Поэтому клуб очень ценит и уважает его. Женя в конце прошлого года получил травму, а потом из-за восстановления пропустил весь тренировочный сбор. В связи с этим мы пытались найти решение, которое будет лучше для всех и для Евгения в первую очередь.

Во время переговоров "Верес" гарантировал нам, что сможет предоставить достаточно игровой практики для игрока, то есть у Жени будет возможность вернуть свою лучшую форму и проявить себя. Поэтому решение отправить Морозко в аренду в "Верес" устроило все стороны, - пояснил Тесля.

Напомним, Морозко получил травму плеча осенью, перенес операцию на плече и пропустил зимние сборы, ведь еще восстанавливался от повреждения. В текущем сезоне он успел сыграть 5 игр.

Контракт Евгения с "Полесьем" истекает 30 июня 2024 года.