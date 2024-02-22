Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье подтвердило аренду Морозко в другой клуб УПЛ
Защитник проведет вторую часть сезона в Ровно
Фото: ФК Полісся
Исполняющий обязанности спортивного директора "Полесья" Владимир Тесля подтвердил, что клуб отдал защитника Евгения Морозко в аренду в ровенский "Верес".
- Ходят слухи о возможной аренде Евгения Морозко в клуб УПЛ. Можете ли вы прояснить ситуация?
- Женя Морозко - бесспорно очень опытный и квалифицированный игрок. Он уже сделал большой вклад в развитие "Полесья". Поэтому клуб очень ценит и уважает его. Женя в конце прошлого года получил травму, а потом из-за восстановления пропустил весь тренировочный сбор. В связи с этим мы пытались найти решение, которое будет лучше для всех и для Евгения в первую очередь.
Во время переговоров "Верес" гарантировал нам, что сможет предоставить достаточно игровой практики для игрока, то есть у Жени будет возможность вернуть свою лучшую форму и проявить себя. Поэтому решение отправить Морозко в аренду в "Верес" устроило все стороны, - пояснил Тесля.
Напомним, Морозко получил травму плеча осенью, перенес операцию на плече и пропустил зимние сборы, ведь еще восстанавливался от повреждения. В текущем сезоне он успел сыграть 5 игр.
Контракт Евгения с "Полесьем" истекает 30 июня 2024 года.
Популярное сейчас
- Дани Алвес приговорён к 4,5 года тюрьмы
- Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона
- Отставка Тухеля, сенсация на Драгау, возвращение Куртуа. Главные новости за 21 февраля
- Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО