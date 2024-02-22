Леоненко: Лужный был жестким капитаном, но он имел на это право, потому что пахал больше всех

Экс-игрок " Динамо " Виктор Леоненко вспомнил о том, каким капитаном киевлян в 90-х был Олег Лужный.

– Каким капитаном был Лужный?

– Жестким. Но он имел на это право, потому что пахал больше всех, да и плюс характер у него не особенно спокойный. Мне нравилась его жесткость, хотя он кричал все время. Мне тоже прилетало, но редко, потому что я ошибался не так часто.

– Как сочетается жесткость Лужного с тем, что он во всем слушает маму? В одном из интервью он даже говорил, что не общается с прессой, потому что ему мама запрещает.

– Это все знают. Он просто любит и уважает маму, а на нас срывался (смеется, – прим. А.П.).

– Мама Лужного бывала на тренировках?

– Нет. Раньше никого постороннего на тренировку "Динамо" не пускали. Сабо частенько любил поиграть через сетку, он был сильным игроком, и когда мазал, то у него даже идущие на пост охранники были виноваты. Однажды я с ним играл. Я ему удобно сбрасывал в одно касание, а он пробивал и если не попадал, то очень сердился на себя, меня здесь уж крайним не сделаешь.