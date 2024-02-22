Директор Оболони: Вопрос мобилизации футболистов нужно решать, но не нужно делать из игроков и тренеров неприкосновенных

Директор " Оболони " Александр Резниченко рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече президента УАФ Андрея Шевченко с представителями клубов УПЛ и ПФЛ.

– Впечатления, в принципе, положительные. Есть хоть какое-то желание решать футбольные вопросы. Есть такое чувство, что руководство готово прислушиваться к клубам. Как будет дальше – посмотрим. По состоянию на этот момент есть диалог, понимание и желание что-то менять.

Главным вопросом было судейство. Они подтвердили использование детектора лжи, жеребьевку при назначении арбитров. Поднимался вопрос доверия к арбитрам, вопрос создания экспертной группы, которая будет после каждого тура. Но до конкретики не дошло, потому что у каждого свои разные мнения. И относительно того, кто будет в этой экспертной группе, чтобы не было какой-либо ангажированности.

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– Какая лично ваша позиция и позиция других клубов по отношению к детектору лжи?

– Наша позиция была следующей: мы понимаем, что это нововведение, возможно, даст какой-то эффект. Но учитывая то, что все матчи проводятся с использованием ВАР, и арбитр в поле имеет реальную возможность оценить с помощью судей ВАР те или иные моменты – если он в поле принимает неправильное решение, то это в первую очередь говорит или о его несоответствующей квалификации, или о какой-то заангажированности.

– Вчера у Шевченко еще была встреча с руководителями клубов ПФЛ. Участники собрания рассказывали, что поднимался вопрос мобилизации футболистов. Обсуждалось ли сегодня с клубами УПЛ?

– Сегодня вопрос этот поднимался. Однако вы понимаете, что в стране война – и брать на себя какие-то обязательства, что "мы будем решать эти вопросы", никто не будет. Был месседж один: "Мы работаем в законодательных нормах, которые есть". По большому счету все клубы должны решать эти вопросы на местах.

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Нам, конечно, было бы лучше услышать, что "мы будем решать этот вопрос в каком-то контексте по отношению к футбольным клубам", но я понимаю президента – это будет неправильно. Найдутся люди, которые будут за, а найдутся, которые будут против. Это столь непонятный и сложный вопрос, чтобы делать какие-то громкие заявления…

Наша позиция такова – этот вопрос нужно решать, но не нужно делать из футболистов и тренеров святых людей, которые неприкосновенны. Все должны чувствовать ответственность в это время, все должны благодарить военных на фронте, которые дают нам возможность заниматься своим делом. Однозначного решения и посыла от руководства не было – и его не должно быть.