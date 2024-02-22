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Арбитраж, регламент, телепул, чемпионат U-21. УАФ отчиталась о встрече Шевченко с клубами УПЛ
Андрей Николаевич втягивается в работу
uaf.ua
В четверг, 22 февраля, в Доме футбола состоялась встреча президента УАФ с владельцами и руководителями всех клубов УПЛ.
Эта встреча, как и
Во время почти двухчасового разговора участники мероприятия уделили внимание сотрудничеству УАФ и УПЛ, изменениям в регламентные документы, обсудили подходы к составлению календаря соревнований, арбитраж и пути его совершенствования, а также подняли вопрос создания единого телевизионного пула.
Немало времени было уделено и обсуждению возможного возвращения турнира команд U-21, позиции по которому у отдельных клубов существенно отличаются.
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