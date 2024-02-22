Арбитраж, регламент, телепул, чемпионат U-21. УАФ отчиталась о встрече Шевченко с клубами УПЛ

В четверг, 22 февраля, в Доме футбола состоялась встреча президента УАФ с владельцами и руководителями всех клубов УПЛ.

Эта встреча, как и встреча с руководителями клубов ПФЛ накануне , прошла по инициативе Андрея Шевченко. В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и руководитель UPL.TV Максим Радченко.

Читайте также Шевченко: Вопрос отношений клубов УПЛ с ТЦК не имеет ответа

Во время почти двухчасового разговора участники мероприятия уделили внимание сотрудничеству УАФ и УПЛ, изменениям в регламентные документы, обсудили подходы к составлению календаря соревнований, арбитраж и пути его совершенствования, а также подняли вопрос создания единого телевизионного пула.

Немало времени было уделено и обсуждению возможного возвращения турнира команд U-21, позиции по которому у отдельных клубов существенно отличаются.