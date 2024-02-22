Колос продлил контракт с перспективным хавбеком

Атакующий полузащитник " Колоса " Владислав Велетень подписал новый контракт с ковалевским клубом.

Новое соглашение рассчитано ндо 30 июня 2026 года.

При этом пресс-служба клуба отметила, что 21-летний игрок постоянно прогрессирует и поздравила его с новым контрактом.

В текущем сезоне Велетень сыграл за "Колос" 13 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.