  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос продлил контракт с перспективным хавбеком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос продлил контракт с перспективным хавбеком

Премьер-лига

Владислав Велетень продлил соглашение с ковалевским клубом

Колос продлил контракт с перспективным хавбеком

koloskovalivka.com

Новина українською

Атакующий полузащитник "Колоса" Владислав Велетень подписал новый контракт с ковалевским клубом.

Новое соглашение рассчитано ндо 30 июня 2026 года.

При этом пресс-служба клуба отметила, что 21-летний игрок постоянно прогрессирует и поздравила его с новым контрактом.

В текущем сезоне Велетень сыграл за "Колос" 13 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.

По теме
yellow-arrow
"Мы были готовы заплатить большие деньги", - Срна рассказал, почему у Шахтера не получилось подписать хорватского таланта
yellow-arrow
Федецкий: Не знаю, что там произошло с Чигринским, но он точно был бы не лишним в Шахтере
yellow-arrow
Битва на Велодроме. Марсель - Шахтер. Текстовая трансляция матча Лиги Европы
Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости