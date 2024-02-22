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Колос продлил контракт с перспективным хавбеком
Владислав Велетень продлил соглашение с ковалевским клубом
koloskovalivka.com
Атакующий полузащитник "
Новое соглашение рассчитано ндо 30 июня 2026 года.
При этом пресс-служба клуба отметила, что 21-летний игрок постоянно прогрессирует и поздравила его с новым контрактом.
В текущем сезоне Велетень сыграл за "Колос" 13 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.
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Источник:Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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