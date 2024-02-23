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ЛНЗ Черкассы – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ

Премьер-лига
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ЛНЗ Черкассы – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура чемпионата Украины между "ЛНЗ Черкассы" и "Кривбассом".

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Лидер первенства едет в гости к середняку УПЛ. У команды из Кривого Рога такое же количество очков, как и у "Днепра-1", к тому же дышит в спину "Полесье", да и у "Шахтера" с "Динамо" есть матчи в запасе. Сможет ли "Кривбасс" успешно начать второй круг? Или же черкасский коллектив удержит положительный для себя результат? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 23 февраля – в 15:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

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Источник:
ua-football.com
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