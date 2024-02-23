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УПЛ возвращается. Сегодня начинается вторая часть чемпионата Украины 2023/24

Премьер-лига
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Со зрителями

УПЛ возвращается. Сегодня начинается вторая часть чемпионата Украины 2023/24

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

УПЛ возвращается после зимнего перерыва. В пятницу, 23-го февраля, возобновляется чемпионат Украины 2023/24. Первым матчем после более чем двухмесячного перерыва станет матч между ЛНЗ и "Кривбассом" (15:30).

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Весенняя часть УПЛ пройдет со зрителями – клубы получили разрешение от властей допускать болельщиков на трибуны в соответствии с наличием укрытий.

В УПЛ разыграют четыре путевки в еврокубки. Еще одна такая путевка достанется победителю Кубка Украины. Если он будет из топ-4 турнирной таблицы УПЛ, то на международную арену выйдет пятая команда лиги.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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