УПЛ возвращается. Сегодня начинается вторая часть чемпионата Украины 2023/24

УПЛ возвращается после зимнего перерыва. В пятницу, 23-го февраля, возобновляется чемпионат Украины 2023/24. Первым матчем после более чем двухмесячного перерыва станет матч между ЛНЗ и "Кривбассом" (15:30).

Весенняя часть УПЛ пройдет со зрителями – клубы получили разрешение от властей допускать болельщиков на трибуны в соответствии с наличием укрытий.

В УПЛ разыграют четыре путевки в еврокубки. Еще одна такая путевка достанется победителю Кубка Украины. Если он будет из топ-4 турнирной таблицы УПЛ, то на международную арену выйдет пятая команда лиги.