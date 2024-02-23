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Металлист 1925 отправил четырех футболистов в аренду
Все они доиграют сезон в Первой лиге
Фото: ФК Металіст 1925
Четверо игроков "Металлиста 1925" проведут вторую часть сезона в другом клубе.
Вратарь Игорь Потимков, защитник Михаил Рудавский, полузащитники Ярослав Мартынюк и Андрей Ткачук перешли в перволиговый "Диназ". Все они будут защищать цвета команды на правах аренды до конца текущей компании.
В этом сезоне Потимков и Рудавский провели по 2 матча в Кубке Украины. Мартынюк сыграл 13 поединков во всех турнирах (2 ассиста), в активе Ткачука 15 игр.
Весной "Диназ" сыграет в группе Выбывание Первой лиги, где пока занимает 9-е место с 13 очками.
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