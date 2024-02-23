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Хавбек ЛНЗ Наумец: Тщательно готовимся к матчу с Кривбассом
Полузащитник рассказал о подготовке к поединку УПЛ
УПЛ/Автор невідомий
Полузащитник ЛНЗ Владислав Наумец поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура УПЛ против "Кривбасса", который пройдет сегодня в 15:30.
- Влад, как прошли зимние сборы? Как чувствуете себя после активных физических нагрузок?
- Этот период прошел непросто, потому что мы имели двухразовые тренировки, было очень много игр. Но в целом, сборы прошли продуктивно. В плане физической формы считаю, что команда очень хорошо подготовилась к весенней части чемпионата. Немало внимания мы уделяли и тактике. На первых сборах акцент был сделан больше на физиологию, а на вторых работа имела уже более тактический характер, что было закреплено в контрольных играх. Вместе с тем, всегда есть к чему расти и становиться лучше.
- Что на сборах вам нравится больше, а что меньше?
- Из того что не нравится - это много тренировок. Это очень тяжелая интенсивная работа. Но у нас все было через мяч, хотя хватало и работы в тренажерном зале. А что нравится - то, что было много игр, интересно поиграть с соперниками не из Украинской Премьер-Лиги.
- ЛНЗ - практически рекордсмен этого межсезонья по количеству подписанных новичков. Как изменилась атмосфера в команде? Ведь прибыли игроки из разных стран, вероятно, есть небольшие трудности в поисках общего языка?
- Лично мне было легко в этом аспекте, поскольку я свободно владею английским языком. Ребят приняли хорошо, атмосфера в команде замечательная. То есть, никаких трудностей с адаптацией новичков не возникло.
- Весеннюю часть чемпионата вам предстоит начать матчем против "Кривбасса", который является лидером текущего чемпионата. Просматривали ли вы матчи криворожской команды на зимних сборах? Что интересного отметили для себя?
- Отметил бы, что они играют в агрессивный футбол. Но в нашем чемпионате можно со всеми играть и набирать очки. Не могу выделить кого-то, но знаю, что у них есть ребята, которые лидируют в списке бомбардиров. "Кривбасс" много забивает, однако и мы готовимся к ним тщательно. Преимущественно из-за игр на сборах мы готовились именно к встрече с "Кривбассом".
- Есть информация, что матчи Украинской Премьер-Лиги состоятся со зрителями. Насколько вы соскучились по болельщикам?
- Футбол - это игра для болельщиков. Очень приятно, когда они приходят на стадион и поддерживают, мы это чувствуем, сколько бы их ни было на трибунах. Это большой плюс и придаст команде больше стимула и энергии, - поделился Наумец.
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