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Иващенко: Благодарны президенту Оболони за качественные тренировочные сборы

Премьер-лига

Наставник "пивоваров" рассказал, как прошли зимние сборы

Иващенко: Благодарны президенту Оболони за качественные тренировочные сборы

Фото: fc.obolon.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко накануне старта второй части чемпионата пообщался с клубной пресс-службой и ответил на ряд важных вопросов.

⁃ Завершились тренировочные сборы команды, завершается и в целом подготовка к чемпионату, 26-го февраля команду ожидает игра против "Черноморца". Подытожите в целом весь пройденный путь.

- В целом мы хорошо подготовились и провели неплохие сборы в Турции. Хотим искренне поблагодарить нашего президента - Александра Вячеславовича Слободяна, за предоставление всех условий для качественной подготовки команды на тренировочных сборах. Ведь при погодных условиях в Украине, трудно было бы готовиться. Мы провели там 8 спаррингов и в целом все, что планировали - успели сделать. Сейчас подводим команду к первой официальной игре весенней части с "Черноморцем".

- По возвращению в Украину ваши подопечные сыграли контрольный матч с ФК ЮКСА. Как можете оценить игру команды в том матче? Можно ли сказать, что это была тренировка перед "Черноморцем"?

- В этом спарринге было важно адаптироваться к нашему климату, к нашим полям. В весенний футбол довольно трудно входить. В целом структурой и организацией игры в спарринге с ФК ЮКСА мы остались довольны.

- Такое ощущение будто команда из Турции привезла погоду, неожиданно тепло, как для февраля. Что скажете о тренировочном и игровом поле, в каком они состоянии?

- Нам действительно повезло с погодными условиями. При таких условиях возможно продуктивно тренироваться в феврале. Можно сказать, что сейчас настоящая футбольная погода. И конечно же, спасибо работникам, которые готовят для нас поля, они все сделали качественно, чтобы мы имели возможность готовиться в хороших условиях.

⁃ Болельщики возвращаются на трибуны впервые с начала полномасштабного вторжения рашистов. Как вам такая новость, команда заждалась зрителей?

- Это очень хорошая новость. Еще в свое время Валерий Васильевич Лобановский говорил, что футбол - это театр, а театр без зрителей невозможен. Мы хотим играть для болельщиков, они приходят подбадривают и вдохновляют команду. И поэтому нам всегда хочется отблагодарить за такую поддержку. Наши фаны это 12-й игрок, который всегда дает положительный заряд, это мотивирует игроков на поле демонстрировать качественный и результативный футбол.

Однако, в первую очередь мы благодарим наших военных, благодаря которым в нашей стране есть возможность вообще заниматься футболом. Если бы не они, ни болельщиков на трибунах, ни вообще наших игроков на поле не было бы, - сказал Иващенко.

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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