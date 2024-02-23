Горбунов: Хочу быть полезным Днепру-1 на любой позиции на которой играю

Полузащитник "Днепра-1" Сергей Горбунов подвел итоги учебно-тренировочных сборов в Турции.

- Сергей, как вы оцените первые сборы во главе с Юрием Максимовым? Что было в новинку, что впечатлило?

- Да, это были первые сборы с Юрием Вильевичем, всем было интересно, что приготовили нам тренеры. Была работа и на песке, что было непривычно для многих, но и была хорошая работа на поле, в общем, были интенсивные и продуктивные тренировки.

- Оцените уровень соперников, с кем было играть сложнее всего? Какая команда по вашему мнению смогла бы дать достойный бой в УПЛ?

- Все соперники были хорошего уровня, лидеры своих чемпионатов, со всеми было интересно. Самым сильным, думаю, был "Ракув" - они хорошо шли в прессинг, и неплохо оборонялись.

- На сборах вы отличились дважды (+ассист) и вместе с Эдуардом Сарапием стали лучшими бомбардирами команды, стоит ли Александру Филиппову начинать волноваться за свое место в основе?

- Спасибо, всегда приятно забивать и помогать команде побеждать в матчах, хотя они были и товарищеские. Филиппову волноваться не стоит - он не на моей позиции (смеется).

- Уже известно, что "Днепр-1" сыграет матч с "Минаем" и потенциально все последующие домашние матчи без болельщиков. Расстроены ли вы этим фактом?

- Да, я слышал об этом, конечно хотелось бы, чтобы болельщики всегда приходили на матчи, но ситуация сейчас не самая лучшая, и безопасность людей, конечно, превыше всего. Одно знаю точно, что они поддерживают нас, и мы это чувствуем. Большое спасибо им за это.

- В контексте проблем "Днепра-1" с левым флангом полузащиты, готовы ли там сыграть, или комфортнее чувствуете себя в защите?

- Могу сыграть на 2-3 позициях, это не проблема для меня. Поэтому хочу быть полезным команде на любой позиции на которой играю, - сказал Горбунов.