Судаков: Пушич сказал, что мы заслуженно не добыли результат

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков проанализировал поражений от "Марселя" (1:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Каким был евросезон для команды? Какой путь прошла команда в течение этого евросезона?

- Тяжелый путь. Мы начали неудачно, но потом за счет нашего командного духа мы сделали хорошее достижение и вышли из довольно сложной группы в Лигу Европы. До последнего момента у нас еще были шансы выйти в 1/8 финала.

- Чего не хватило, чтобы пройти "Шахтеру" дальше?

- Трудно сказать. Наверное, после того, как пропустили первый мяч, когда они сравняли счет, то уже мы перестали играть в свой футбол. Допускали много простых ошибок, и наверное, ментально уже не смогли перенастроиться на игру и взять ее под свой контроль. На таком уровне таких ошибок не прощают.

Очень сложно играть с такими командами, как "Марсель", их гнали вперед 70 тысяч болельщиков. Поэтому, могу поздравить "Марсель" с заслуженной победой.

- Касательно болельщиков. Давила ли вся эта атмосфера, когда ты пробивал 11-ти метровый. Что ты чувствовал внутри, как настраивался?

- Конечно не каждый день бьешь пенальти, когда 70 тысяч болельщиков свистят. Старался сконцентрироваться на пробитии, думал о том, в какой угол буду бить и старался не реагировать на свист с трибун.

- Эта болельщицкая атмосфера повлияла на результат матча?

- Я думаю да.

- Что говорил тренер и какая атмосфера в раздевалке после поражения?

- Конечно все расстроены. Тренер сказал, что мы сделали хорошую работу на протяжении всего евросезона. Он расстроенной как и все футболисты. Мы стремились к большему. Но так же он сказал, что мы заслуженно сегодня не добыли результат. Потому что мы не играли в свой футбол, в который мы хотели играть и в который мы должны играть.

- Поскольку "Шахтер" поставил точку в еврокубках, то какая актуальная цель у команды?

- Цели остаются те же - победа в чемпионате и в Кубке Украины, - сказал Судаков.