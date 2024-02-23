Шевченко, Монзуль, Лужный. Делегация УАФ посетила матч ЛНЗ - Кривбасс

23 февраля матчем 18-го туром УПЛ между ЛНЗ и "Кривбассом" открылась весенняя часть сезона в украинском футболе.

Матч, который проходит в Ковалевке, посетил новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко и другие представители его новой команды – генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, председатель комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль, председатель комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Напомним, что к перерыву счет 1:0 в пользу "Кривбасс".