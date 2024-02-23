Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко, Монзуль, Лужный. Делегация УАФ посетила матч ЛНЗ - Кривбасс
Матч проходит в Ковалевке
скриншот
23 февраля матчем 18-го туром
Матч, который проходит в Ковалевке, посетил новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко и другие представители его новой команды – генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, председатель комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль, председатель комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
Напомним, что к перерыву счет 1:0 в пользу "Кривбасс".
UA-Футбол ведет
Популярное сейчас
- Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
- ЛНЗ - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Таблица коэффициентов УЕФА. Первое за почти двадцать лет падение Украины в зону четырех команд
- Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО