Дубинчак: Когда команду принял Шовковский, мы начали много работать над стандартными положениями

Защитник " Динамо " Владислав Дубинчак рассказал о том, как прошли зимние сборы команды.

– С какими эмоциями команда вернулась в Киев?

– С хорошими эмоциями, потому что мы вернулись домой. Очень скучали по своим семьям. Месяц не были дома, потому вернулись с большой радостью.

– Как условия для тренировок в зимний период на родной базе?

– Все супер, поля готовы к тренировкам. Спасибо работникам базы за то, что подготовили поле для нас в хорошем состоянии. Никаких проблем нет.

Читайте также Дубинчак: Наверняка Гармаш будет самым опасным игроком в составе Металлиста 1925

- Позади месяц тренировочных сборов в Турции. Чем они запомнились?

– Была тяжелая работа. До сборов мы еще неделю работали в Киеве, тоже была тяжелая работа. По две тренировки каждый день. К счастью, к возобновлению сезона подходим почти без травм. В общем, сбор прошел хорошо.

– Во время сборов и уже в Киеве много внимания во время тренировок уделяется розыгрышам стандартных положений. Это то, на что тренерский штаб обращает особое внимание?

- Мы и в конце сезона, когда сменился главный тренер, начали много работать над стандартными положениями, потому что в чемпионате немало голов пропускали именно после стандартов. Поэтому работаем над этим, чтобы не допускать больше таких ошибок в обороне и действовать острее в атаке.

– Команда провела 10 контрольных матчей. Какие запомнились больше всего?

- Больше всего запомнились последние матчи, когда мы уже набрали оптимальную форму и могли соперничать в равных условиях с нашими соперниками. Сначала мы встречались с командами, которые уже были почти готовы к официальным матчам, а мы только приехали на сборы, поэтому было немного тяжело и неприятно, ведь нас могли так сказать "повозить".

- Были ли среди спарринг-партнеров команды, похожие на соперников по УПЛ?

– Возможно, болгарский "Левски". Они играли интенсивно, хорошо накрывали, дисциплинированно играли в обороне. Они сродни командам из Украины.