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Дубинчак: Когда команду принял Шовковский, мы начали много работать над стандартными положениями
Защитник киевлян рассказал, как прошли зимние сборы
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "
– С какими эмоциями команда вернулась в Киев?
– С хорошими эмоциями, потому что мы вернулись домой. Очень скучали по своим семьям. Месяц не были дома, потому вернулись с большой радостью.
– Как условия для тренировок в зимний период на родной базе?
– Все супер, поля готовы к тренировкам. Спасибо работникам базы за то, что подготовили поле для нас в хорошем состоянии. Никаких проблем нет.
- Позади месяц тренировочных сборов в Турции. Чем они запомнились?
– Была тяжелая работа. До сборов мы еще неделю работали в Киеве, тоже была тяжелая работа. По две тренировки каждый день. К счастью, к возобновлению сезона подходим почти без травм. В общем, сбор прошел хорошо.
– Во время сборов и уже в Киеве много внимания во время тренировок уделяется розыгрышам стандартных положений. Это то, на что тренерский штаб обращает особое внимание?
- Мы и в конце сезона, когда сменился главный тренер, начали много работать над стандартными положениями, потому что в чемпионате немало голов пропускали именно после стандартов. Поэтому работаем над этим, чтобы не допускать больше таких ошибок в обороне и действовать острее в атаке.
– Команда провела 10 контрольных матчей. Какие запомнились больше всего?
- Больше всего запомнились последние матчи, когда мы уже набрали оптимальную форму и могли соперничать в равных условиях с нашими соперниками. Сначала мы встречались с командами, которые уже были почти готовы к официальным матчам, а мы только приехали на сборы, поэтому было немного тяжело и неприятно, ведь нас могли так сказать "повозить".
- Были ли среди спарринг-партнеров команды, похожие на соперников по УПЛ?
– Возможно, болгарский "Левски". Они играли интенсивно, хорошо накрывали, дисциплинированно играли в обороне. Они сродни командам из Украины.
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